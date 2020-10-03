Каролин ГАРСИЯ: «Мне интересно, как сложится встреча против Свитолиной»

Французская теннисистка довольна своим выступление на Ролан Гаррос

  • 03.10.2020 01:18
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Каролин ГАРСИЯ: «Мне интересно, как сложится встреча против Свитолиной»
© Jimmie48 Photography. Каролин Гарсия

Французская теннисистка Каролин Гарсия (№45 WTA) прокомментировала выход в четвертый круг Ролан Гаррос, где она встретится с украинкой Элиной Свитолиной (№5 WTA). В третьем раунде француженка одержала волевую победу над Элизой Мертенс из Бельгии (№20 WTA).
 
«Сегодня была замечательная атмосфера, учитывая что это был отличный матч с борьбой во втором и третьем сетах. Я очень рада, что мы всё-таки играем на Ролан Гаррос, и на корте есть хоть немного зрителей. Очень приятно разделять с ними подобные моменты, особенно когда они болеют за меня.
 
В первом сете Мертенс действовала очень хорошо, играла каждый удар. Было видно, как она уверена в себе. А у меня не получалось двигаться, ноги не работали. Не знаю, может, это она подняла мой уровень, потому что я в любом случае хотела бороться и старалась играть каждый розыгрыш. Постепенно с каждым очком я начинала играть лучше. Я агрессивнее действовала с форхенда и начала лучше подавать. Несколько геймов во втором сете были очень важными, и я рада, что их выиграла. А в третьем сете я, как всегда, начала нервничать, а она как настоящий боец боролась до конца.
 
Я многому научилась с тех пор, как играла в четвертьфинале в 2017 году. Пока я показываю довольно хороший теннис на этом турнире. Я отлично провела три матча и теперь во второй неделе. Мне интересно, как сложится встреча против Элины Свитолиной. Она очень сильная теннисистка и сейчас уверенно играет. Я не знаю, какая я сейчас, лучше или нет, но я просто Каролин Гарсия образца 2020 года (улыбается)», – сказала француженка.
 
Ранее Свитолина четыре раза встречалась с Гарсией и проиграла три матча.

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Источник — Большой теннис Украины

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