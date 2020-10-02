ВИДЕО. Швед со скамейки смотрел, как Мбокани забивает в ворота Мехелена

Сегодня, 2 октября, состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу, в котором «Антверпен» переиграл «Мехелен» со счетом 4:1.
Украинский хавбек Марьян Швед всю игру оставался в запасе команды гостей. Один из голов у хозяев поля забил экс-форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани.
ВИДЕО. ГОЛ! 3:0. Гол Мбокани в ворота «Мехелена», 43 мин.
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Источник — Sport.ua
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