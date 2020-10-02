8-й тур
Антверпен
4:1
Мехелен
02.10.2020, FT

ВИДЕО. Швед со скамейки смотрел, как Мбокани забивает в ворота Мехелена

В стартовом матче 8-го тура «Антверпен» переиграл «Мехелен» со счетом 4:1

  • 02.10.2020 23:38
  • 909 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Швед со скамейки смотрел, как Мбокани забивает в ворота Мехелена
© Twitter. Дьемерси Мбокани

Сегодня, 2 октября, состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу, в котором «Антверпен» переиграл «Мехелен» со счетом 4:1.

Украинский хавбек Марьян Швед всю игру оставался в запасе команды гостей. Один из голов у хозяев поля забил экс-форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани.

ВИДЕО. ГОЛ! 3:0. Гол Мбокани в ворота «Мехелена», 43 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    bolelschik
      bolelschik, 02.10.2020 23:56
    -1
    Мбокани нужно возвращать
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 23:53
    0
    Шведу пора понять что он не заиграет нигде кроме как в западноукраинских командах. ментально очень слабый футболист, ему нужно быть среди своих.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 23:53
    0
    Шведу пора понять что он не заиграет нигде кроме как в западноукраинских командах. ментально очень слабый футболист, ему нужно быть среди своих.
    Ссылка
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