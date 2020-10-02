Швед остался в резерве на матч Мехелена против Антверпена

Сегодня, 2 октября, проходит матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу.
На поле в 21:45 выйдут «Антверпен» и «Мехелен». Украинский хавбек Марьян Швед остался в запасе команды гостей.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Twitter
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Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
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