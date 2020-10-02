8-й тур
Антверпен
3:0
Мехелен
'61

Швед остался в резерве на матч Мехелена против Антверпена

Поединок чемпионата Бельгии начнется в 21:45 по киевскому времени

  • 02.10.2020 21:35
  • 379 просмотров
  • 9 комментариев
Швед остался в резерве на матч Мехелена против Антверпена
© ФК Мехелен. Марьян Швед

Сегодня, 2 октября, проходит матч 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу.

На поле в 21:45 выйдут «Антверпен» и «Мехелен». Украинский хавбек Марьян Швед остался в запасе команды гостей.

Стали известны стартовые составы команд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:54
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:52
    Бро, ну ты сравнил канеш...
    А что у него сейчас, выйти на замену в конце игры при том что играет в чемпионе на тот момент в жуткой упл ... ? И везде были тренеры не те после Днепра.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:52
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:49
    коно # 2?
    Бро, ну ты сравнил канеш...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:50
    -1
    dd dent, 02.10.2020 22:49
    коно # 2?
    Ага ! В точку!
    Вони починали разом полірувати лавку в Севільї!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:49
    0
    PFCLviv, 02.10.2020 22:47
    Нашо ?!
    Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
    коно # 2?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:47
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:41
    Тоді мав би грою намагатись компенсувати
    Нашо ?!
    Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:41
    0
    PFCLviv, 02.10.2020 22:38
    Він тупий до мов і гнилий ! Тай зірку вхопив... Тому і не прогресує...
    Тоді мав би грою намагатись компенсувати
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:38
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:34
    Дивный игрок, похоже ему пока только в упл дано играть и то в 1 клубе где уже не смог бы
    Він тупий до мов і гнилий ! Тай зірку вхопив... Тому і не прогресує...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:34
    0
    Дивный игрок, похоже ему пока только в упл дано играть и то в 1 клубе где уже не смог бы
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:33
    0
    Вотс хепенед ?!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:54
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:52
    Бро, ну ты сравнил канеш...
    А что у него сейчас, выйти на замену в конце игры при том что играет в чемпионе на тот момент в жуткой упл ... ? И везде были тренеры не те после Днепра.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:52
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:49
    коно # 2?
    Бро, ну ты сравнил канеш...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:49
    0
    PFCLviv, 02.10.2020 22:47
    Нашо ?!
    Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
    коно # 2?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:47
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:41
    Тоді мав би грою намагатись компенсувати
    Нашо ?!
    Бабло є, тачка є, бухим по Львові можна розсікати звєздє... Жинивсі... Всьо........
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:41
    0
    PFCLviv, 02.10.2020 22:38
    Він тупий до мов і гнилий ! Тай зірку вхопив... Тому і не прогресує...
    Тоді мав би грою намагатись компенсувати
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:38
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:34
    Дивный игрок, похоже ему пока только в упл дано играть и то в 1 клубе где уже не смог бы
    Він тупий до мов і гнилий ! Тай зірку вхопив... Тому і не прогресує...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:34
    0
    Дивный игрок, похоже ему пока только в упл дано играть и то в 1 клубе где уже не смог бы
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:33
    0
    Вотс хепенед ?!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности