В субботу, 3-го октября, пройдет матч пятого тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Рух» и ПФК «Львов».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Броваров Дмитрий Кутаков. Начало встречи в 17:00.

«Рух» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» - «Львов», за которой можно следить здесь.