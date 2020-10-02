В субботу, 3-го октября, пройдет матч пятого тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Рух» и ПФК «Львов».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Броваров Дмитрий Кутаков. Начало встречи в 17:00.
«Рух» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» - «Львов», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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