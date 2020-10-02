РАЦ: «Третье место Динамо по плечу. А Шахтеру тяжело будет и за третье»

Знаменитый экс-игрок «Динамо» оценил результаты жеребьевки ЛЧ

  • 02.10.2020 21:56
  • 1982 просмотра
  • 7 комментариев
РАЦ: «Третье место Динамо по плечу. А Шахтеру тяжело будет и за третье»
© ФК Динамо Киев. Василий Рац

Знаменитый экс-игрок «Динамо» Киев Василий Рац оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

«Жеребьевка группового этапа свела наши команды в группах с командами из топ-чемпионатов Европы. Предстоят очень интересные и трудные игры. В группе В донецкому «Шахтеру» будут противостоять «Реал», «Интер», «Боруссия» Менхегладбах. Это команды топ-уровня с большим опытом игр в европейских турнирах, с хорошим подбором игроков. Думаю, даже за третье место в группе, нашим ребятам при всех их достоинствах будет очень тяжело бороться.

В группе G соперники «Динамо» Киев не менее титулованные: «Ювентус», «Барселона», да и новичок ЛЧ «Ференцварош» – непростая команда со своими амбициями, которая добилась заметного прогресса за предыдущий сезон. Тренер венгерской команды Сергей Ребров хорошо знаком с игрой киевской команды, знаком и с работой Луческу, так что следует ожидать упорного противостояния в групповой борьбе.

Я не уверен, что «Динамо» окончательно сформировано как команда, претендующая на высокие места в таких турнирах, но занять третье место ей по плечу, и, считаю, «Динамо» с этим справится. Ребята получат огромный опыт игр в международных турнирах, желаю успехов игрокам и тренерам «Динамо».

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Источник — Footboom

(10 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 22:51
    -1
    Лол, я чет сонный подумал что он про чемпионат Украины
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 22:50
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:22
    Дырке хотя бы один поинт взять, ржу в голос.
    Ты будешь смеяться Но Динамо первое очко уже в первом матче возьмёт в Киеве. Дождь/Снег и полотенце рецепт успеха над Барсой ))))
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    Олександр Петренко
    online
      Олександр Петренко, 02.10.2020 22:30
    -1
    Давайте й далі пускати слюні і розказувати що попали в "групи смерті", шансів нуль. Ось і побачимо рівень лідерів українського футболу. Треба виходити і битись на полі до останньої секунди. Будуть битися, матимуть шанс вийти з групи. "Намочуть" шорти до матчу, навіть в лігу Європи не попадуть. І Динамо і Шахтар спокійно можуть виходити з групи. Треба битися і результат неодмінно буде. Плюс не забуваємо про КОРОНАВІРУС. Все може трапитись.
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    Alex23
      Alex23, 02.10.2020 22:28
    -1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:22
    Дырке хотя бы один поинт взять, ржу в голос.
    Возьмуть.Ти главне не нєрвнічай.А ось кроти то точно буде полнєйший ноль і ще забитих буде 0 а пропущених 45
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 22:26
    +2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:22
    Дырке хотя бы один поинт взять, ржу в голос.
    Прям про Копанку.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:22
    -6
    Дырке хотя бы один поинт взять, ржу в голос.
    Ссылка
    Сергей Владимирович
      Сергей Владимирович, 02.10.2020 22:21
    +2
    Мой кумир в молодости.
    Нынешнее племя состоит из миллионеров, а это совсем другое тесто.
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 22:26
    +2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:22
    Дырке хотя бы один поинт взять, ржу в голос.
    Прям про Копанку.
    Ссылка
    Сергей Владимирович
    online
      Сергей Владимирович, 02.10.2020 22:21
    +2
    Мой кумир в молодости.
    Нынешнее племя состоит из миллионеров, а это совсем другое тесто.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 22:50
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:22
    Дырке хотя бы один поинт взять, ржу в голос.
    Ты будешь смеяться Но Динамо первое очко уже в первом матче возьмёт в Киеве. Дождь/Снег и полотенце рецепт успеха над Барсой ))))
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