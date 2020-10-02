РАЦ: «Третье место Динамо по плечу. А Шахтеру тяжело будет и за третье»

Знаменитый экс-игрок «Динамо» Киев Василий Рац оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

«Жеребьевка группового этапа свела наши команды в группах с командами из топ-чемпионатов Европы. Предстоят очень интересные и трудные игры. В группе В донецкому «Шахтеру» будут противостоять «Реал», «Интер», «Боруссия» Менхегладбах. Это команды топ-уровня с большим опытом игр в европейских турнирах, с хорошим подбором игроков. Думаю, даже за третье место в группе, нашим ребятам при всех их достоинствах будет очень тяжело бороться.

В группе G соперники «Динамо» Киев не менее титулованные: «Ювентус», «Барселона», да и новичок ЛЧ «Ференцварош» – непростая команда со своими амбициями, которая добилась заметного прогресса за предыдущий сезон. Тренер венгерской команды Сергей Ребров хорошо знаком с игрой киевской команды, знаком и с работой Луческу, так что следует ожидать упорного противостояния в групповой борьбе.

Я не уверен, что «Динамо» окончательно сформировано как команда, претендующая на высокие места в таких турнирах, но занять третье место ей по плечу, и, считаю, «Динамо» с этим справится. Ребята получат огромный опыт игр в международных турнирах, желаю успехов игрокам и тренерам «Динамо».