АХМЕТОВ: «Известие о смерти Ателькина стало настоящим ударом»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов выразил соболезнования родным и близким Сергея Ателькина:
«Известие о смерти Сергея стало настоящим ударом для всего футбольного клуба «Шахтер», для миллионов наших болельщиков и для меня лично. Трудно выразить словами, как все мы сопереживаем утрате.
Таких людей, как Сергей, мало! Мы помним и запомним его как достойнейшего человека и талантливого футболиста. Имя Сергея навсегда вошло в историю «Шахтера»! Вечная память!».
Напомним, Ателькин скончался 1 октября. Причиной смерти 48-летнего экс-футболиста стали проблемы с сердцем.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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