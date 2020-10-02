АХМЕТОВ: «Известие о смерти Ателькина стало настоящим ударом»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов выразил соболезнования родным и близким Сергея Ателькина:

«Известие о смерти Сергея стало настоящим ударом для всего футбольного клуба «Шахтер», для миллионов наших болельщиков и для меня лично. Трудно выразить словами, как все мы сопереживаем утрате.



Таких людей, как Сергей, мало! Мы помним и запомним его как достойнейшего человека и талантливого футболиста. Имя Сергея навсегда вошло в историю «Шахтера»! Вечная память!».

Напомним, Ателькин скончался 1 октября. Причиной смерти 48-летнего экс-футболиста стали проблемы с сердцем.