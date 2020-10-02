АХМЕТОВ: «Известие о смерти Ателькина стало настоящим ударом»

Президент «Шахтера» выразил соболезнования

  • 02.10.2020 20:21
  • 3935 просмотров
  • 3 комментария
АХМЕТОВ: «Известие о смерти Ателькина стало настоящим ударом»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов выразил соболезнования родным и близким Сергея Ателькина:

«Известие о смерти Сергея стало настоящим ударом для всего футбольного клуба «Шахтер», для миллионов наших болельщиков и для меня лично. Трудно выразить словами, как все мы сопереживаем утрате.
 
Таких людей, как Сергей, мало! Мы помним и запомним его как достойнейшего человека и талантливого футболиста. Имя Сергея навсегда вошло в историю «Шахтера»! Вечная память!».

Напомним, Ателькин скончался 1 октября. Причиной смерти 48-летнего экс-футболиста стали проблемы с сердцем.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 21:25
    +1
    DKTheBest2, 02.10.2020 21:22
    То був Jackpot.
    Не Jackpot, а правильно спланированная акция
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.10.2020 21:22
    +2
    Александр Бондарь, 02.10.2020 21:15
    А смерть Ахати Брагина ударом не стала?
    То був Jackpot.
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 02.10.2020 21:15
    +3
    А смерть Ахати Брагина ударом не стала?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 02.10.2020 21:15
    +3
    А смерть Ахати Брагина ударом не стала?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.10.2020 21:22
    +2
    Александр Бондарь, 02.10.2020 21:15
    А смерть Ахати Брагина ударом не стала?
    То був Jackpot.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 21:25
    +1
    DKTheBest2, 02.10.2020 21:22
    То був Jackpot.
    Не Jackpot, а правильно спланированная акция
    Ссылка
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