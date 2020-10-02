ВИДЕО. Левандовски про лучшие моменты Лиги чемпионов и танцы в TikTok

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил награду лучшему игроку прошедшего сезона по версии УЕФА.

Напомним, польский футболист забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в десяти поединках Лиги чемпионов, выиграв с «красными» турнир.

Кроме того, Левандовски дал небольшое интервью перед вручением, ответив на несколько вопросов ведущих церемонии.