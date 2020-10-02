ВИДЕО. Левандовски про лучшие моменты Лиги чемпионов и танцы в TikTok

Польский форвард «Баварии» ответил на несколько интересных вопросов

  • 02.10.2020 19:55
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ВИДЕО. Левандовски про лучшие моменты Лиги чемпионов и танцы в TikTok
© Twitter. Роберт Левандовски

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил награду лучшему игроку прошедшего сезона по версии УЕФА.

Напомним, польский футболист забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в десяти поединках Лиги чемпионов, выиграв с «красными» турнир.

Кроме того, Левандовски дал небольшое интервью перед вручением, ответив на несколько вопросов ведущих церемонии.

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Источник — Sport.ua

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