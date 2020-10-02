Леонид БУРЯК: «Для Динамо жеребьевка хорошая. Нужно узнать свой уровень»

Заслуженный украинский тренер Леонид Буряк прокомментировал для Sport.ua результаты жеребьевки для украинских клубов в еврокубках.

– Леонид Иосифович, как вам жеребьевка Лиги чемпионов? «Динамо» попались «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош».

– Для «Динамо», думаю, жеребьевка хорошая. Киевская команда давно не играла в Лиге чемпионов. Поэтому, мне кажется, футболистам «Динамо» будет интересно сыграть на этом уровне и все нам интересно будет посмотреть, в каком состоянии находится команда и все футболисты. Этот урок должен быть, и мы должны узнать, на каком уровне мы находимся. Также для киевского клуба это хорошо, так как может быть к тому времени на стадион уже будут допущены зрители. Для «Динамо» - это хорошо и в финансовом плане, и в других аспектах. Поэтому, я думаю, жеребьевка очень хорошая.

– А по «Шахтеру» что скажете? Им попались «Реал», «Интер» и «Боруссия» Менхенгладбах.

– Для «Шахтера» также жеребьевка очень сложная, но со всеми играть можно. И тем не менее нужно готовиться. В любом случае «Шахтеру» и «Динамо» нужно какие-то компоненты в игре улучшать.

– По жеребьевке «Зари» в Лиге Европы что скажете? «Брага», «Лестер» и «АЕК» - соперники луганчан.

– Все соперники достаточно сильные. «Лестер» хороший сейчас, да и АЕК тоже сумел пройти в групповой раунд. Тут, думаю, шансы будут 50 на 50. В таком состоянии, в котором находится «Заря», а также «Динамо» и «Шахтер» в принципе можно со всеми соперниками играть.

– Получается, украинским командам по зубам любые соперники:

– Особняком у нас стоят топовые клубы – это «Барселона», «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити». Но тем не менее «Динамо» раньше на равных играло с такими командами, как «Бавария». Например, мы в еврокубках обыгрывали мюнхенцев и побеждали другие именитые клубы. Для нас тогда все было в диковинку, но тем не менее мы играли и выигрывали. Я думаю, что это будет очень хороший урок для наших футболистов, прежде всего, в плане самооценки. Эти матчи нам дадут понять, на каком уровне мы находимся. Самое главное, чтоб все мы понимали, что это уже успех, что мы вышли в Лигу чемпионов. Конечно, это футбол и хочется, чтоб наши команды выигрывали. Но «Динамо» и «Шахтеру» есть за счет чего усиливать игру.

– Приезд в Киев Роналду, Месси и Реброва придаст эмоциональности этой еврокубковой кампании?

– Любую группу Лиги чемпионов возьмите и там любая игра будет знаковой. Но то, что два лучших футболиста мира будут в Киеве, конечно, это хорошо! Потому, я считаю, что это очень хорошая жеребьевка!