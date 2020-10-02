Элина СВИТОЛИНА: «Думаю о победе на Ролан Гаррос в глубине души»

Элина Свитолина вспомнила свои первые выступления на Ролан Гаррос:

«Когда мне было, наверное, 18 или 19, я сыграла свой первый четвертьфинал Ролан Гаррос. Это был действительно стрессовый опыт.

Во втором четвертьфинале против Халеп в 2017 году у меня было много шансов закрыть тот матч в двух сетах, но в конце концов я проиграла. Это было действительно тяжело для меня психологически, но тот матч дал мне толчок, чтобы преодолеть это и стать еще сильнее.

В прошлом году я пробилась в два полуфинала ТБШ, поэтому стараюсь не зацикливаться на победе. Наверняка я думаю об этом в глубине души. Все хотят выиграть титул, но для этого нужно очень много работать, нужно искать свои шансы. Только тяжелая работа может привести вас к победе».

Сегодня Свитолина вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос, обыграв Екатерину Александрову.