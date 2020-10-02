Элина СВИТОЛИНА: «Думаю о победе на Ролан Гаррос в глубине души»

Украинка вспомнила свои предыдущие выступления в Париже

  • 02.10.2020 19:00
  • 1340 просмотров
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Думаю о победе на Ролан Гаррос в глубине души»
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина вспомнила свои первые выступления на Ролан Гаррос:

«Когда мне было, наверное, 18 или 19, я сыграла свой первый четвертьфинал Ролан Гаррос. Это был действительно стрессовый опыт.

Во втором четвертьфинале против Халеп в 2017 году у меня было много шансов закрыть тот матч в двух сетах, но в конце концов я проиграла. Это было действительно тяжело для меня психологически, но тот матч дал мне толчок, чтобы преодолеть это и стать еще сильнее.

В прошлом году я пробилась в два полуфинала ТБШ, поэтому стараюсь не зацикливаться на победе. Наверняка я думаю об этом в глубине души. Все хотят выиграть титул, но для этого нужно очень много работать, нужно искать свои шансы. Только тяжелая работа может привести вас к победе».

Сегодня Свитолина вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос, обыграв Екатерину Александрову.

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Комментарии
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 02.10.2020 19:52
    0
    Publius, 02.10.2020 19:15
    Думаешь - ну и думай. В глубине души. А зачем эту глубину перед прессой выворачивать? Уже ж не раз проверено: как только Свитолина начинает рассказывать о своих великих планах - жди неудачи. Ну нефартово так делать!
    І все-ж, навіть забобонно не розповідаючи про це, вона без свого слема. А в якому раунді вона вилетить не так і важливо насправді, адже тут немає поступальної логіки. Я насподі сподівався, що вийде на Мертенз. З нею, вона, на мою думку, кілька разів випадково програла. Гарсія ламала протягом всіх сетовиків. Якщо програє, то просто не станеться дива. Якщо зможе затащити — це прямо буде свято воскресіння святого духу.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 19:42
    +3
    Молодец. удачи
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.10.2020 19:21
    +1
    Publius, 02.10.2020 19:15
    Думаешь - ну и думай. В глубине души. А зачем эту глубину перед прессой выворачивать? Уже ж не раз проверено: как только Свитолина начинает рассказывать о своих великих планах - жди неудачи. Ну нефартово так делать!
    Тільки це хотів написати!)
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    Publius
      Publius, 02.10.2020 19:15
    0
    Думаешь - ну и думай. В глубине души. А зачем эту глубину перед прессой выворачивать? Уже ж не раз проверено: как только Свитолина начинает рассказывать о своих великих планах - жди неудачи. Ну нефартово так делать!
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 19:42
    +3
    Молодец. удачи
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 02.10.2020 19:21
    +1
    Publius, 02.10.2020 19:15
    Думаешь - ну и думай. В глубине души. А зачем эту глубину перед прессой выворачивать? Уже ж не раз проверено: как только Свитолина начинает рассказывать о своих великих планах - жди неудачи. Ну нефартово так делать!
    Тільки це хотів написати!)
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    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 02.10.2020 19:52
    0
    Publius, 02.10.2020 19:15
    Думаешь - ну и думай. В глубине души. А зачем эту глубину перед прессой выворачивать? Уже ж не раз проверено: как только Свитолина начинает рассказывать о своих великих планах - жди неудачи. Ну нефартово так делать!
    І все-ж, навіть забобонно не розповідаючи про це, вона без свого слема. А в якому раунді вона вилетить не так і важливо насправді, адже тут немає поступальної логіки. Я насподі сподівався, що вийде на Мертенз. З нею, вона, на мою думку, кілька разів випадково програла. Гарсія ламала протягом всіх сетовиків. Якщо програє, то просто не станеться дива. Якщо зможе затащити — це прямо буде свято воскресіння святого духу.
    Ссылка
    Publius
      Publius, 02.10.2020 19:15
    0
    Думаешь - ну и думай. В глубине души. А зачем эту глубину перед прессой выворачивать? Уже ж не раз проверено: как только Свитолина начинает рассказывать о своих великих планах - жди неудачи. Ну нефартово так делать!
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