Карлос ДЕ ПЕНА: «Такая группа – хороший вызов для нас»

Хавбек «Динамо» – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 17:59
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Такая группа – хороший вызов для нас»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» прокомментировал результаты жеребьевки группового раунду Лиги чемпионов. Напомним, соперниками «бело-синих» на этой стадии будут «Ювентус», «Барселона» и «Ференцварош».

– Карлос, как оценишь результаты жеребьевки для «Динамо»?
– Считаю жеребьевку хорошей для нашей команды. Мы встретимся с двумя топ-клубами, одними из лучших в мире, сыграем против таких выдающихся футболистов, как Месси и Роналду. «Ференцварош» - также непростой соперник. Такая группа – хороший вызов для нас, и мы надеемся оправдать возложенные на нас ожидания.

– Какие у тебя предвкушения от личного дебюта в Лиге чемпионов?
– Я безгранично счастлив, поскольку ждал этого момента очень долго. Это невероятные чувства – сыграть в Лиге чемпионов, получить возможность быть частью самого значимого клубного турнира. Я буду наслаждаться этим моментом и в то же время буду выкладываться на сто процентов чтобы помочь команде добиться хороших результатов.

– Ты в своей карьере встречался с кем-то из будущих соперников по группе?
– Я никогда ранее не играл против «Барселоны» или «Ювентуса». Из мировых грандов пересекался с мадридским «Атлетико» еще когда играл в Уругвае, и там проводился международный турнир. Также встречался с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» когда я играл за «Мидлсбро». Это был матч Кубка лиги, мы выиграли по пенальти, а я провел на поле 80 минут. Это незабываемый опыт, и впереди в моей карьере будет новый, еще более невероятный опыт.

– Ждешь встречи с Лео и Криштиану?
– На мой взгляд, это два лучших футболиста в мире как на данный момент, так и за всю историю. Безусловно, это честь – делить с ними футбольное поле, но мы вышли в Лигу чемпионов не просто для того чтобы сыграть с ними, а и постараться их обыграть. Мы пробились в турнир не за тем, чтобы восхищаться игрой этих выдающихся футболистов, а для того чтобы добывать победы.

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Источник — ФК Динамо Киев

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