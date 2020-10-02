ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Денисом Поповым

«Динамо» официально объявило о продлении контракта с центральным защитником Денисом Поповым. Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 5 лет – до лета 2025 года.

Попов является воспитанником «Динамо». За основную команду киевлян он дебютировал в апреле 2019 года. На данный момент на счету Попова 2 гола в 23 матчах за «Динамо».

Ранее «Динамо» продлило контракты с еще двумя молодыми талантами команды – Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.