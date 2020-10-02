ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Денисом Поповым

«Динамо» официально объявило о продлении контракта с центральным защитником Денисом Поповым. Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 5 лет – до лета 2025 года.
Попов является воспитанником «Динамо». За основную команду киевлян он дебютировал в апреле 2019 года. На данный момент на счету Попова 2 гола в 23 матчах за «Динамо».
Ранее «Динамо» продлило контракты с еще двумя молодыми талантами команды – Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.