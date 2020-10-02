ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Денисом Поповым

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года

  • 02.10.2020 18:07
  • 797 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Денисом Поповым
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

«Динамо» официально объявило о продлении контракта с центральным защитником Денисом Поповым. Новое соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 5 лет – до лета 2025 года.

Попов является воспитанником «Динамо». За основную команду киевлян он дебютировал в апреле 2019 года. На данный момент на счету Попова 2 гола в 23 матчах за «Динамо».

Ранее «Динамо» продлило контракты с еще двумя молодыми талантами команды – Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 02.10.2020 18:24
    0
    Kris Nolty, 02.10.2020 18:19
    норм защитник, почему бы ему больше места не доверять, а не молодому еще бокопору Забарному
    ,Пусть травмированный играет?
    Ссылка
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 02.10.2020 18:19
    -3
    норм защитник, почему бы ему больше места не доверять, а не молодому еще бокопору Забарному
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 02.10.2020 18:24
    0
    Kris Nolty, 02.10.2020 18:19
    норм защитник, почему бы ему больше места не доверять, а не молодому еще бокопору Забарному
    ,Пусть травмированный играет?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности