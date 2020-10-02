Йоахим ЛЕВ: «Придаем матчам против Украины и Швейцарии особое значение»

Наставник сборной Германии – о ближайших матчах команды

  • 02.10.2020 17:27
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Йоахим ЛЕВ: «Придаем матчам против Украины и Швейцарии особое значение»
© twitter.com/DFB_Team_EN

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от ближайших матчей команды – товарищеского поединка против Турции и матчей Лиги наций против Украины и Швейцарии:

«Мы хотим снова добиться положительного результата, хотим забивать мячи и побеждать, хотим набирать очки. Мы будем сосредоточено и напряженно работать для того, чтобы получать удовольствие от игры. Мы должны сделать все, чтобы зрители пришли снова увидеть сборную.

Особенно это касается двух игр Лиги наций - с Украиной и Швейцарией. Мы предоставляем этим матчам особое значение. Игра против Турции - это удобная возможность для нашей молодой команды проверить некоторые моменты и испытать несколько новых нюансов. В ней мы должны найти взаимопонимание между игроками и воспользоваться возможностью для накопления опыта. Для дальнейшего роста нужны время, терпение и, прежде всего, доверие».

Напомним, матч Лиги наций против Украины Германия проведет 10 октября.

Ранее Лев объявил состав сборной Германии на октябрьские матчи.

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Источник — Немецкий футбольный союз

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