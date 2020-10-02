Германия назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций

Йоахим Лев определился с заявкой на официальные матчи

  • 02.10.2020 14:54
  • 925 просмотров
  • 3 комментария
Германия назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций
© kicker.de

Наставник сборной Германии Йоахим Лев назвал состав национальной команды на матч Лиги наций против Украины (10-го октября), а также контрольные встречи с Турцией и Швейцарией.

Вратари: Лено (Арсенал), Нойер (Бавария), Трапп (Айнтрахт Ф).

Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Клостерманн, Хальстенберг (Лейпциг), Хенрикс (Монако), Кох (Лидс), Рюдигер (Челси), Джан, Шультц (Боруссия Д), Штарк (Герта), Зюле (Бавария), Та (Байер).

Хавбеки: Амири (Байер), Дауд, Брандт (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ), Гнабри, Горетцка, Киммих (Бавария), Хаверц (Челси), Хоффман, Нойхаус (Боруссия М), Кроос (Реал), Сердас (Шальке).

Форварды: Вернер (Челси), Вальдщмидт (Бенфика).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 15:02
    0
    Вот ещё сборникам Шахтёра и Динамо зубная боль.
    Не отпускать!
    Пусть Шевченко ищет замены в УПЛ и за бугром.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 15:00
    0
    Учись Шева как надо вызывать игроков, как надо следить за каждым, и не говорить о том что игроки должны играть в топ 3 команд Упл.
    Шальке последняя команда есть игрок.
    Обидно очень. Долбанное кумовство.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 14:56
    +2
    Хоть не такая жесть как французский состав, но тоже лютый.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 14:56
    +2
    Хоть не такая жесть как французский состав, но тоже лютый.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 15:02
    0
    Вот ещё сборникам Шахтёра и Динамо зубная боль.
    Не отпускать!
    Пусть Шевченко ищет замены в УПЛ и за бугром.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 15:00
    0
    Учись Шева как надо вызывать игроков, как надо следить за каждым, и не говорить о том что игроки должны играть в топ 3 команд Упл.
    Шальке последняя команда есть игрок.
    Обидно очень. Долбанное кумовство.
    Ссылка
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