Германия назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций

Наставник сборной Германии Йоахим Лев назвал состав национальной команды на матч Лиги наций против Украины (10-го октября), а также контрольные встречи с Турцией и Швейцарией.
Вратари: Лено (Арсенал), Нойер (Бавария), Трапп (Айнтрахт Ф).
Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Клостерманн, Хальстенберг (Лейпциг), Хенрикс (Монако), Кох (Лидс), Рюдигер (Челси), Джан, Шультц (Боруссия Д), Штарк (Герта), Зюле (Бавария), Та (Байер).
Хавбеки: Амири (Байер), Дауд, Брандт (Боруссия Д), Дракслер (ПСЖ), Гнабри, Горетцка, Киммих (Бавария), Хаверц (Челси), Хоффман, Нойхаус (Боруссия М), Кроос (Реал), Сердас (Шальке).
Форварды: Вернер (Челси), Вальдщмидт (Бенфика).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Не отпускать!
Пусть Шевченко ищет замены в УПЛ и за бугром.
Шальке последняя команда есть игрок.
Обидно очень. Долбанное кумовство.
Не отпускать!
Пусть Шевченко ищет замены в УПЛ и за бугром.
Шальке последняя команда есть игрок.
Обидно очень. Долбанное кумовство.
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