Николай МОРОЗЮК: «Луческу многому научит молодых ребят из Динамо»

Украинский защитник «Ризеспора» Николай Морозюк в интервью Sport.ua прокомментировал негативное отношение ультрас «Динамо» к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера:

«Фан-сектор ультрас не очень хорошо относится к Луческу, потому что он работал в «Шахтере». Конечно, и у меня где-то внутри, в подсознании осталось понимание этого.

Но как футбольный человек я его воспринимаю по достижениям, по работе. То, что он делает, меня радует. Я очень рад за «Динамо» и за пацанов лишний раз я всегда заступаюсь, потому что знаю: многие из них могут стать очень хорошими футболистами в будущем.

Уверен, что Луческу — это тот человек, который многому научит этих молодых ребят и они в дальнейшем будут играть великих клубах».