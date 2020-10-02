Николай МОРОЗЮК: «Луческу многому научит молодых ребят из Динамо»

Защитник «Ризеспора» - о переходе Мирчи Луческу в «Динамо»

  • 02.10.2020 17:02
  • 587 просмотров
  • 1 комментарий
Николай МОРОЗЮК: «Луческу многому научит молодых ребят из Динамо»
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Украинский защитник «Ризеспора» Николай Морозюк в интервью Sport.ua прокомментировал негативное отношение ультрас «Динамо» к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера:

«Фан-сектор ультрас не очень хорошо относится к Луческу, потому что он работал в «Шахтере». Конечно, и у меня где-то внутри, в подсознании осталось понимание этого.

Но как футбольный человек я его воспринимаю по достижениям, по работе. То, что он делает, меня радует. Я очень рад за «Динамо» и за пацанов лишний раз я всегда заступаюсь, потому что знаю: многие из них могут стать очень хорошими футболистами в будущем.

Уверен, что Луческу — это тот человек, который многому научит этих молодых ребят и они в дальнейшем будут играть великих клубах».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 02.10.2020 17:39
    +1
    Всі це розуміють, крім ультрас
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 02.10.2020 17:39
    +1
    Всі це розуміють, крім ультрас
    Ссылка
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