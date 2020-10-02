Гендиректор Зари: «Команде вполне по силам выйти из группы Лиги Европы»

Станислав Оганов прокомментировал жеребьевку

  • 02.10.2020 16:45
  • 618 просмотров
  • 3 комментария
Гендиректор Зари: «Команде вполне по силам выйти из группы Лиги Европы»
© zarya-lugansk.com

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы «Заря» попала в группу с «Лестером», «Брагой» и АЕКом.

Генеральный директор клуба Станислав Оганов считает, что команда способна выйти в плей-офф.

«Довольно сильные соперники, хорошая группа. Не хочу комментировать соперников, но мы постараемся выйти из группы».

«Тренер больше знает о противниках, но нам по силам выйти из группы», - считает Оганов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 16:52
    0
    Народ, адміни, а що це таке?: http://allscores.club/soccer/main.php?champ=1532&tour=109&f_all Суперліга Греції - зупинена? Чому иатчів аж до грудня не буде? Це означає, що в Зорі - мінус один суперник?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:50
    0
    Заре только удачи!
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 02.10.2020 16:48
    +1
    Я тоже об этом подумал: если покажут свою лучшую игру как в двух последних матчах чемпионата с Шахтером и Рухом, то вполне могут выцарапаться из этой группы.
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    onco-clown
      onco-clown, 02.10.2020 16:48
    +1
    Я тоже об этом подумал: если покажут свою лучшую игру как в двух последних матчах чемпионата с Шахтером и Рухом, то вполне могут выцарапаться из этой группы.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 02.10.2020 16:52
    0
    Народ, адміни, а що це таке?: http://allscores.club/soccer/main.php?champ=1532&tour=109&f_all Суперліга Греції - зупинена? Чому иатчів аж до грудня не буде? Це означає, що в Зорі - мінус один суперник?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 16:50
    0
    Заре только удачи!
    Ссылка
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