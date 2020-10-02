Гендиректор Зари: «Команде вполне по силам выйти из группы Лиги Европы»

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы «Заря» попала в группу с «Лестером», «Брагой» и АЕКом.

Генеральный директор клуба Станислав Оганов считает, что команда способна выйти в плей-офф.

«Довольно сильные соперники, хорошая группа. Не хочу комментировать соперников, но мы постараемся выйти из группы».

«Тренер больше знает о противниках, но нам по силам выйти из группы», - считает Оганов.