Гендиректор Зари: «Команде вполне по силам выйти из группы Лиги Европы»

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы «Заря» попала в группу с «Лестером», «Брагой» и АЕКом.
Генеральный директор клуба Станислав Оганов считает, что команда способна выйти в плей-офф.
«Довольно сильные соперники, хорошая группа. Не хочу комментировать соперников, но мы постараемся выйти из группы».
«Тренер больше знает о противниках, но нам по силам выйти из группы», - считает Оганов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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