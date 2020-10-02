Николай МОРОЗЮК: «У Гармаша непростая ситуация в Динамо»

Украинский защитник «Ризеспора» Николай Морозюк в интервью Sport.ua поделился своим мнением по поводу будущего игроков «Динамо» - Дениса Гармаша и Миккеля Дуэлунда:

— Что вам известно по Денису Гармашу? Есть информация, что он уйдет из «Динамо». Возможно, что он вернется в «Ризеспор»?

— Мне сложно что-то об этом говорить. Насколько я знаю, у него достаточно непростая ситуация в «Динамо». Я не знаю, вернется ли Денис в «Ризеспор». И не в курсе, будет ли он играть за «Динамо».

— Также была информация, что Миккель Дуэлунд может перейти в «Ризеспор». Это правда?

— Я сам об этом узнал только из прессы и сразу же спросил об этой новости у спортивного директора «Ризеспора». Он сказал, что нет, что это неправда и что клуб не интересуется этим футболистом.

— Как вам возвращение Артема Кравца в Турцию? Поздравляли его с дублем за «Коньяспор»?

— Конечно же, я рад, что Артем оформил дубль. Я смотрел игру против «Бешикташа» и, можно сказать, лучше дебюта не придумаешь. Кстати, накануне его трансфера мне звонил тренер «Коньяспора» и интересовался характеристиками Артема.

Он спрашивал о Кравце больше не как о футболисте, а как о человеке, также о том, как с ним можно связаться. Я очень рад за то, как Артем дебютировал за «Коньяспор». Но также скажу, что мы не друзья, мы просто бывшие партнеры по команде. Конечно, когда увидимся на футбольном поле, то разговариваем, нам есть о чем поговорить. А так, чтоб созваниваться - такого нет.