Элина СВИТОЛИНА: «В этом году на Ролан Гаррос все по-другому»

Сегодня Элина Свитолина в третьем раунде Ролан Гаррос в двух сетах обыграла Екатерину Александрову. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Это был непростой поединок. Я знала, что Александрова бьет сильно и плоско, мне нужно было как можно быстрее адаптироваться к её стилю игры. Я должна была сохранять концентрацию и бегать за каждым мячом.

Это здорово, когда ты можешь получить шанс продолжать выступление и пройти далеко по сетке. Это всегда хорошо на всех турнирах, но на Больших Шлемах - особенно.

В этом году на турнире все по-другому. На трибунах либо нет, либо очень мало зрителей. Так что, ты дорожишь каждым матчем, каждым турниром, который можешь сыграть. Для меня это особенный момент, что я смогла пройти во вторую неделю, я попытаюсь пройти дальше».