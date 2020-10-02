Стал известен Игрок сезона в Лиге Европы

УЕФА определила лучшего игрока прошлого сезона в Лиге Европы

  • 02.10.2020 14:30
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Стал известен Игрок сезона в Лиге Европы
© twitter.com/EuropaLeague

Лучшим игроком сезона 2019/2020 в Лиге Европы был признан форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 7 голов в 6 матчах Лиги Европы. «Интер» вступил в борьбу в Лиге Европы только на стадии плей-офф, и дошел до финала, где проиграл 2:3 «Севилье».

Вчера форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан Игроком сезона в Лиге чемпионов.

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Источник — УЕФА

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