Стал известен Игрок сезона в Лиге Европы

Лучшим игроком сезона 2019/2020 в Лиге Европы был признан форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 7 голов в 6 матчах Лиги Европы. «Интер» вступил в борьбу в Лиге Европы только на стадии плей-офф, и дошел до финала, где проиграл 2:3 «Севилье».

Вчера форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан Игроком сезона в Лиге чемпионов.