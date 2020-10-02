Стал известен Игрок сезона в Лиге Европы

Лучшим игроком сезона 2019/2020 в Лиге Европы был признан форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
🌠 #UEL Player of the Season 2019/20 🌠— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020
🏆 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐥𝐮 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐤𝐮 ⚫️🔵#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/jL1vmZfQKN
В прошлом сезоне на счету Лукаку 7 голов в 6 матчах Лиги Европы. «Интер» вступил в борьбу в Лиге Европы только на стадии плей-офф, и дошел до финала, где проиграл 2:3 «Севилье».
Вчера форвард «Баварии» Роберт Левандовски был признан Игроком сезона в Лиге чемпионов.
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Источник — УЕФА
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