Стал известен Игрок сезона в Лиге чемпионов

Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2019/2020 был признан форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
Для 32-летнего поляка это уже вторая награда за вечер. Ранее он был признан лучшим форвардом сезона в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Левандовский забил 15 голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» 32-летний поляк стал обладателем Кубка чемпионов.
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Источник — УЕФА
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