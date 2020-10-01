Стал известен Игрок сезона в Лиге чемпионов

Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2019/2020 был признан форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Для 32-летнего поляка это уже вторая награда за вечер. Ранее он был признан лучшим форвардом сезона в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Левандовский забил 15 голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» 32-летний поляк стал обладателем Кубка чемпионов.