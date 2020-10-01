Стал известен Игрок сезона в Лиге чемпионов

УЕФА определила лучшего игрока прошлого сезона

  • 01.10.2020 19:39
  • 6187 просмотров
  • 3 комментария
Стал известен Игрок сезона в Лиге чемпионов
© twitter.com/ChampionsLeague

Лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2019/2020 был признан форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Для 32-летнего поляка это уже вторая награда за вечер. Ранее он был признан лучшим форвардом сезона в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Левандовский забил 15 голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» 32-летний поляк стал обладателем Кубка чемпионов.

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Источник — УЕФА

(21 голос)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 20:08
    +3
    А Золотой Мяч зажали!!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 19:51
    +1
    Нам только воспоминания остались
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 01.10.2020 19:49
    +1
    Какая неожиданность! А что? Его еще и выбирали? Были и другие претенденты?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 20:08
    +3
    А Золотой Мяч зажали!!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 19:51
    +1
    Нам только воспоминания остались
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 01.10.2020 19:49
    +1
    Какая неожиданность! А что? Его еще и выбирали? Были и другие претенденты?
    Ссылка
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