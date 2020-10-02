КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду и Месси соскучились друг по другу

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинским бомбардиром «Барселоны» Лионелем Месси.
«Криштиану Роналду против Лионеля Месси», — прокомментировал Момани свою новую работу.
«Ювентус» сыграет с «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.