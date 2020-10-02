Николай МАТВИЕНКО: «С кем учиться, если не с такими соперниками?»

Украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов.
– С кем еще играть и учиться, если не с такими соперниками? Хотим этих матчей. Единственная наша проблема в том, что мы играем их не так много, как соперники, потому, наверное, небольшое преимущество у них.
– Менхенгладбахская «Боруссия» — один из худших вариантов из четвертой корзины?
– Это жребий, что поделать? Так получилось. Будем смотреть, будем играть. Надеюсь, мы еще покажем.
– Оправдались ли твои ожидания, учитывая, какие команды загадывал?
– Нет, ничего не загадывал. Просто так написал составы группы — ни одного совпадения.
– Любят говорить «группа смерти». Тебе нравится такое выражение?
– Слышал. Возможно. Посмотрим, как все будет развиваться дальше.
– Как «Шахтер» будет готовиться к Лиге чемпионов?
– Как всегда. Единственное отличие в том, что матчи будут через три дня. Я уже говорил, что, если, например, в АПЛ привыкли к такому ритму, то для нас это немного проблемно. Но в нашей команде много футболистов. Думаю, будет большая ротация, сыграют все.
– Отсутствие болельщиков — большой минус?
– Да. Болельщики подталкивают, помогают нам. Даже если ты играешь на полном стадионе и все против тебя, такая атмосфера все равно намного лучше, чем без зрителей.
– Команда уже привыкла к НСК «Олимпийский»?
– Да. Мы довольно часто там играли, и в этом сезоне уже несколько матчей. Единственная проблема, которую должны решить, – «Динамо» и «Шахтер» играют на одном поле. Возможно, поле будет немножко «подхрамывать». Надеюсь, все сделают хорошо.
– В этом году из-за пандемии было очень короткое межсезонье. В каком физическом состоянии команда сейчас и как проходит подготовка к групповому этапу?
– Все клубы в таком положении. У кого-то была неделя, у кого-то 10 дней, у кого-то практически не было времени. Надо подстраиваться, таковы реалии нашей жизни.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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