Виталий Кличко поздравил Динамо с возвращением в Лигу чемпионов

Киевский городской голова ждет матчей команды с грандами европейского футбола

  • 02.10.2020 13:30
  • 309 просмотров
  • 5 комментариев
Виталий Кличко поздравил Динамо с возвращением в Лигу чемпионов
© Facebook. Виталий Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил «Динамо» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить нашу любимую команду, «Динамо» Киев, с возвращением в групповой раунд сильнейшего клубного турнира — Лиги Чемпионов УЕФА. Ребята в яркой игре одолели бельгийский «Гент» и подарили нам массу эмоций. И теперь, после четырехлетнего перерыва, нас ожидают матчи «Динамо» с грандами европейского футбола.

Конечно, соперники — серьезные. Но и наша команда — с традициями, основанными в середине прошлого века. Поэтому я поздравляю «Динамо» и болею за «Динамо»!», — написал Кличко.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 13:43
    0
    janu0320, 02.10.2020 13:39
    евроинтеграторы, не подведите, выберите в третий раз мером это чудо
    Бойкинючка, ты бы думала лучше кто в твоем ауле будет старостой , а не за Киев переживала
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.10.2020 13:41
    0
    Брати топ!
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 13:40
    0
    bullyUA, 02.10.2020 13:38
    Виталий наш человек.
    да да, ваш
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 13:39
    0
    евроинтеграторы, не подведите, выберите в третий раз мером это чудо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 13:38
    -1
    Виталий наш человек.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 13:43
    0
    janu0320, 02.10.2020 13:39
    евроинтеграторы, не подведите, выберите в третий раз мером это чудо
    Бойкинючка, ты бы думала лучше кто в твоем ауле будет старостой , а не за Киев переживала
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.10.2020 13:41
    0
    Брати топ!
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 13:40
    0
    bullyUA, 02.10.2020 13:38
    Виталий наш человек.
    да да, ваш
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 13:39
    0
    евроинтеграторы, не подведите, выберите в третий раз мером это чудо
    Ссылка
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