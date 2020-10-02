Виталий Кличко поздравил Динамо с возвращением в Лигу чемпионов

Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил «Динамо» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить нашу любимую команду, «Динамо» Киев, с возвращением в групповой раунд сильнейшего клубного турнира — Лиги Чемпионов УЕФА. Ребята в яркой игре одолели бельгийский «Гент» и подарили нам массу эмоций. И теперь, после четырехлетнего перерыва, нас ожидают матчи «Динамо» с грандами европейского футбола.

Конечно, соперники — серьезные. Но и наша команда — с традициями, основанными в середине прошлого века. Поэтому я поздравляю «Динамо» и болею за «Динамо»!», — написал Кличко.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».