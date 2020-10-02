Директор Барселоны: «В матчах с Динамо все зависит от погоды в Киеве»

Директор Барселоны Гильермо Амор поделился ожиданиями от противостояния с киевским «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«В матчах с киевским «Динамо» все зависит от того, когда мы поедем в Киев, и насколько там будет холодно. В Украине у нас были хорошие результаты в прошлых сезонах, и я думаю, что мы в состоянии хорошо сыграть и добиться хороших результатов как дома, так и на выезде в матчах с «Динамо», — считает Амор.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ювентусом», «Ференцварошем» и киевским «Динамо».