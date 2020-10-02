Директор Барселоны: «В матчах с Динамо все зависит от погоды в Киеве»

Гильермо Амор поделился ожиданиями от противостояния с киевским клубом в Лиге чемпионов

  • 02.10.2020 13:16
  • 1043 просмотра
  • 4 комментария
Директор Барселоны: «В матчах с Динамо все зависит от погоды в Киеве»
© ФК Барселона. Гильермо Амор

Директор Барселоны Гильермо Амор поделился ожиданиями от противостояния с киевским «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«В матчах с киевским «Динамо» все зависит от того, когда мы поедем в Киев, и насколько там будет холодно. В Украине у нас были хорошие результаты в прошлых сезонах, и я думаю, что мы в состоянии хорошо сыграть и добиться хороших результатов как дома, так и на выезде в матчах с «Динамо», — считает Амор.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ювентусом», «Ференцварошем» и киевским «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 02.10.2020 13:27
    -2
    Да лучше уж молчал!! Все видели при какой погоде вы играли вчера с Сельтой. Мрак полный!!!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.10.2020 13:26
    +2
    Та у нас тут жопа.
    За прошлую зиму морозов и снега так и не увидели.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 13:24
    +2
    То недовед, то этот, да покажите уже им гисметео или синоптик если везер пользоватся не умеют, что у нас 3ОО лет уже лютых зим нет, а наоборот
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 13:23
    +1
    Знаем мы эту зависимость от плохой погоды.. Наши почему-то в холод играют хуже чем южане. Сентябрь-октябрь игры идут на приличном уровне, как пошел ноябрь-декабрь начинается жеппа, хотя вроде как это наш козырь.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.10.2020 13:26
    +2
    Та у нас тут жопа.
    За прошлую зиму морозов и снега так и не увидели.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 13:24
    +2
    То недовед, то этот, да покажите уже им гисметео или синоптик если везер пользоватся не умеют, что у нас 3ОО лет уже лютых зим нет, а наоборот
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 13:23
    +1
    Знаем мы эту зависимость от плохой погоды.. Наши почему-то в холод играют хуже чем южане. Сентябрь-октябрь игры идут на приличном уровне, как пошел ноябрь-декабрь начинается жеппа, хотя вроде как это наш козырь.
    Ссылка
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