Дарио СРНА: «Обещаю, что никто у Шахтера легко очки не заберет»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, где команда попала в группу с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

«Самая тяжелая группа, которую мы получали вообще в Лиге чемпионов. Но есть 6 матчей, нужно играть, у всех равные условия. Будем биться за свои очки. Интересная группа».

«Могу обещать всем соперникам, что никто легкие очки у «Шахтера» не заберет», - сказал Срна.