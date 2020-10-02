Дарио СРНА: «Обещаю, что никто у Шахтера легко очки не заберет»

Директор по футболу прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 12:28
  • 1295 просмотров
  • 12 комментариев
Дарио СРНА: «Обещаю, что никто у Шахтера легко очки не заберет»
© shakhtar.com

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, где команда попала в группу с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

«Самая тяжелая группа, которую мы получали вообще в Лиге чемпионов. Но есть 6 матчей, нужно играть, у всех равные условия. Будем биться за свои очки. Интересная группа».

«Могу обещать всем соперникам, что никто легкие очки у «Шахтера» не заберет», - сказал Срна.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 02.10.2020 13:48
    0
    Дайош 7:0 від Реалу, хочу 🔞
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 13:18
    -4
    Только Шахтёр только победа!!!!!
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    zakharka
    online
      zakharka, 02.10.2020 13:10
    +1
    Нахера что то обещать? Сделай , а потом петушком хорохорся - победителей не судят!
    Вчи , Дарио , українську мову : обіцянки - цяцянки!!!!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 13:06
    0
    Frank Piter, 02.10.2020 12:55
    Показательно было другое. При счете 3-0 Иньеста умышленно получил карточку, чтобы не играть в ответке.
    Увы Шахтёр не Аякс, когда Рамос умышленно получил карточку, что бы не играть с Аяксом в ответке, думая что голландский клуб уже пройден, но не тут то было.
    Ссылка
    nabo45
      nabo45, 02.10.2020 13:06
    0
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 13:03
    +4
    Юрий Тютюшев, 02.10.2020 12:32
    B Потом Бац бац бац)) 5:0 4:1 3:1 2:2 1:5 2:7
    Шахтер забьет Интеру и Реалу несколько мячей? В это верится с трудом
    ***
    Большое количество фанатов "сливочных" иронично отреагировали на жребий в виде донецкого Шахтера. Болельщики в очередной раз вспомнили "особенность" президента клуба Флорентино Переса, ведь именно Реалу чаще всего достаются самые слабые команды из всех возможных. Трудно с этим не согласиться, ведь во второй корзине, кроме Шахтера, были: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Челси и Аякс.
    "Папа Перес сделал это снова".
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 12:57
    +4
    Даша теперь время ярких красок в Динамо . Шахтеру пора на время спуститься на дно
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 12:55
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 12:39
    Как-то Дарио обещал после жеребьёвки 1/4 лч, где Шахтёру попалась Барса, что никакого убийства не будет. В итоге Барса убила Шахтёр 5-1 и 1-0 выиграла в Донецке
    Показательно было другое. При счете 3-0 Иньеста умышленно получил карточку, чтобы не играть в ответке.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 02.10.2020 12:45
    +4
    Дашка раскудахталась, переживает за свое очко
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.10.2020 12:41
    +3
    А что считать "забрать очки легко"?
    Это какой счет?
    Или % владения (как любят в последнее время некоторые кр.оты считать очень важным)
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 12:39
    +5
    Как-то Дарио обещал после жеребьёвки 1/4 лч, где Шахтёру попалась Барса, что никакого убийства не будет. В итоге Барса убила Шахтёр 5-1 и 1-0 выиграла в Донецке
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 12:32
    +1
    B Потом Бац бац бац)) 5:0 4:1 3:1 2:2 1:5 2:7
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 12:39
    +5
    Как-то Дарио обещал после жеребьёвки 1/4 лч, где Шахтёру попалась Барса, что никакого убийства не будет. В итоге Барса убила Шахтёр 5-1 и 1-0 выиграла в Донецке
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 13:03
    +4
    Юрий Тютюшев, 02.10.2020 12:32
    B Потом Бац бац бац)) 5:0 4:1 3:1 2:2 1:5 2:7
    Шахтер забьет Интеру и Реалу несколько мячей? В это верится с трудом
    ***
    Большое количество фанатов "сливочных" иронично отреагировали на жребий в виде донецкого Шахтера. Болельщики в очередной раз вспомнили "особенность" президента клуба Флорентино Переса, ведь именно Реалу чаще всего достаются самые слабые команды из всех возможных. Трудно с этим не согласиться, ведь во второй корзине, кроме Шахтера, были: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Челси и Аякс.
    "Папа Перес сделал это снова".
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 12:57
    +4
    Даша теперь время ярких красок в Динамо . Шахтеру пора на время спуститься на дно
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 02.10.2020 12:45
    +4
    Дашка раскудахталась, переживает за свое очко
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.10.2020 12:41
    +3
    А что считать "забрать очки легко"?
    Это какой счет?
    Или % владения (как любят в последнее время некоторые кр.оты считать очень важным)
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 02.10.2020 13:10
    +1
    Нахера что то обещать? Сделай , а потом петушком хорохорся - победителей не судят!
    Вчи , Дарио , українську мову : обіцянки - цяцянки!!!!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 12:32
    +1
    B Потом Бац бац бац)) 5:0 4:1 3:1 2:2 1:5 2:7
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 02.10.2020 13:48
    0
    Дайош 7:0 від Реалу, хочу 🔞
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 02.10.2020 13:06
    0
    Frank Piter, 02.10.2020 12:55
    Показательно было другое. При счете 3-0 Иньеста умышленно получил карточку, чтобы не играть в ответке.
    Увы Шахтёр не Аякс, когда Рамос умышленно получил карточку, что бы не играть с Аяксом в ответке, думая что голландский клуб уже пройден, но не тут то было.
    Ссылка
    nabo45
      nabo45, 02.10.2020 13:06
    0
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 12:55
    0
    Алексей Романенко, 02.10.2020 12:39
    Как-то Дарио обещал после жеребьёвки 1/4 лч, где Шахтёру попалась Барса, что никакого убийства не будет. В итоге Барса убила Шахтёр 5-1 и 1-0 выиграла в Донецке
    Показательно было другое. При счете 3-0 Иньеста умышленно получил карточку, чтобы не играть в ответке.
    Ссылка
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