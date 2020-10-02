Дарио СРНА: «Обещаю, что никто у Шахтера легко очки не заберет»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, где команда попала в группу с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.
«Самая тяжелая группа, которую мы получали вообще в Лиге чемпионов. Но есть 6 матчей, нужно играть, у всех равные условия. Будем биться за свои очки. Интересная группа».
«Могу обещать всем соперникам, что никто легкие очки у «Шахтера» не заберет», - сказал Срна.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Вчи , Дарио , українську мову : обіцянки - цяцянки!!!!
***
Большое количество фанатов "сливочных" иронично отреагировали на жребий в виде донецкого Шахтера. Болельщики в очередной раз вспомнили "особенность" президента клуба Флорентино Переса, ведь именно Реалу чаще всего достаются самые слабые команды из всех возможных. Трудно с этим не согласиться, ведь во второй корзине, кроме Шахтера, были: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Челси и Аякс.
"Папа Перес сделал это снова".
Это какой счет?
Или % владения (как любят в последнее время некоторые кр.оты считать очень важным)
***
Большое количество фанатов "сливочных" иронично отреагировали на жребий в виде донецкого Шахтера. Болельщики в очередной раз вспомнили "особенность" президента клуба Флорентино Переса, ведь именно Реалу чаще всего достаются самые слабые команды из всех возможных. Трудно с этим не согласиться, ведь во второй корзине, кроме Шахтера, были: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Челси и Аякс.
"Папа Перес сделал это снова".
Это какой счет?
Или % владения (как любят в последнее время некоторые кр.оты считать очень важным)
Вчи , Дарио , українську мову : обіцянки - цяцянки!!!!
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