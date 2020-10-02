Юрген КЛОПП о поражении от Арсенала: «Чего не хватило нашей игре? Голов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении команды от «Арсенала» (0:0, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

«Если бы победителя выбирали по 90 минутам, им должны были стать мы. Но мы не в сказке, необходимо забивать голы.

Мне понравились многие составляющие нашей игры. Мы сильно перетасовали состав, но я увидел должную игру. Что касается серии пенальти, все знают, что это лотерея.

Чего не хватило нашей игре? Голов. Многое меняется, когда вы ротируете состав, особенно в ключевых позициях. Нам не хватало последнего паса. А в такой игре у вас не будет много моментов, потому что обе команды проделывают огромную работу, чтобы не дать сопернику свободу», - сказал Клопп.