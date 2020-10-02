Пятов угадал двух соперников Шахтера в группе Лиги чемпионов

Вечером 1-го октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» будет играть в группе B с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».

Второй год подряд футболисты и тренеры «Шахтера» собрались, чтобы совместно наблюдать за процедурой жеребьевки. Мероприятие посетили Луиш Каштру, Витор Северино, Дарио Срна, Марлос, Жуниор Мораес, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Анатолий Трубин, Манор Соломон, Тете, Майкон и Фернандо.

Интересно, что перед жеребьевкой игроки «Шахтера» дали свои прогнозы. Всех соперников никто не угадал, но ближе всех был капитан команды Андрей Пятов: он ожидал увидеть «Интер» и «Боруссию» М, а из первой корзины – «Ливерпуль», однако жребий все эти годы не торопится сводить «горняков» с мерсисайдцами. С «Реалом» в точку попали Хочолава, Патрик, Маркос и Дентиньо, с «Боруссией» (кроме Пятова) — Матвиенко и Соломон.