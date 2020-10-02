Пятов угадал двух соперников Шахтера в группе Лиги чемпионов

«Горняки» устроили совместный просмотр жеребьевки турнира

  • 02.10.2020 11:43
  • 1416 просмотров
  • 3 комментария
Пятов угадал двух соперников Шахтера в группе Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вечером 1-го октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» будет играть в группе B с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».

Второй год подряд футболисты и тренеры «Шахтера» собрались, чтобы совместно наблюдать за процедурой жеребьевки. Мероприятие посетили Луиш Каштру, Витор Северино, Дарио Срна, Марлос, Жуниор Мораес, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Анатолий Трубин, Манор Соломон, Тете, Майкон и Фернандо.

Интересно, что перед жеребьевкой игроки «Шахтера» дали свои прогнозы. Всех соперников никто не угадал, но ближе всех был капитан команды Андрей Пятов: он ожидал увидеть «Интер» и «Боруссию» М, а из первой корзины – «Ливерпуль», однако жребий все эти годы не торопится сводить «горняков» с мерсисайдцами. С «Реалом» в точку попали Хочолава, Патрик, Маркос и Дентиньо, с «Боруссией» (кроме Пятова) — Матвиенко и Соломон.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 02.10.2020 12:12
    0
    А вот с Интером будет интересно.Надо разобраться с ним за полуфинал
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 12:12
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 12:05
    А на місці Інтера, я так розумію усі крім П'ятова бачили Олімпіакос чи РедБул?
    Ну лично я как болельщик Шахтера ожидал группу: Порту,Шахтер,Зальцбург, БоррусияМ.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 12:05
    0
    А на місці Інтера, я так розумію усі крім П'ятова бачили Олімпіакос чи РедБул?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.10.2020 12:12
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 12:05
    А на місці Інтера, я так розумію усі крім П'ятова бачили Олімпіакос чи РедБул?
    Ну лично я как болельщик Шахтера ожидал группу: Порту,Шахтер,Зальцбург, БоррусияМ.
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 02.10.2020 12:12
    0
    А вот с Интером будет интересно.Надо разобраться с ним за полуфинал
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 02.10.2020 12:05
    0
    А на місці Інтера, я так розумію усі крім П'ятова бачили Олімпіакос чи РедБул?
    Ссылка
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