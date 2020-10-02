Сергей КРИВЦОВ: «Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы»

Футболист «Шахтера» похвастался уловом

  • 02.10.2020 11:08
  • 2639 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей КРИВЦОВ: «Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов похвастался своим уловом.

«Недавно был на рыбалке. Если Виктор Вацко пригласит на передачу, то расскажу, как ловить акул.

Да, Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы. Поймал и отпустил назад. Аккуратнее купайтесь», — шутливо написал Кривцов.

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.10.2020 12:21
    0
    Фотошопер от Бога
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.10.2020 12:21
    0
    фотошоп, при чем очень не качественный.
    видно же.
    Ссылка
    mhcua1965
    online
      mhcua1965, 02.10.2020 11:56
    0
    Наверное из Донбасса - такую чушь писать нормальные люди не могут...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.10.2020 11:33
    +4
    Sentinel, 02.10.2020 11:26
    Это фотошоп, я погромист
    та ну и так видно, хоть я и не програмист
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 11:26
    +1
    Это фотошоп, я погромист
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 02.10.2020 11:24
    +8
    Настоящие акулы Сергей у вас будут в матчах с Реалом и Интером
    Ссылка
    delta475
      delta475, 02.10.2020 11:18
    +4
    ...качественней надо делать фотожабу
    Ссылка
    delta475
      delta475, 02.10.2020 11:18
    +4
    ...качественней надо делать фотожабу
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 02.10.2020 11:24
    +8
    Настоящие акулы Сергей у вас будут в матчах с Реалом и Интером
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.10.2020 11:33
    +4
    Sentinel, 02.10.2020 11:26
    Это фотошоп, я погромист
    та ну и так видно, хоть я и не програмист
    Ссылка
    delta475
      delta475, 02.10.2020 11:18
    +4
    ...качественней надо делать фотожабу
    Ссылка
    delta475
      delta475, 02.10.2020 11:18
    +4
    ...качественней надо делать фотожабу
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.10.2020 11:26
    +1
    Это фотошоп, я погромист
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 02.10.2020 12:21
    0
    Фотошопер от Бога
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 02.10.2020 12:21
    0
    фотошоп, при чем очень не качественный.
    видно же.
    Ссылка
    mhcua1965
    online
      mhcua1965, 02.10.2020 11:56
    0
    Наверное из Донбасса - такую чушь писать нормальные люди не могут...
    Ссылка
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