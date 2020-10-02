Сергей КРИВЦОВ: «Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов похвастался своим уловом.
«Недавно был на рыбалке. Если Виктор Вацко пригласит на передачу, то расскажу, как ловить акул.
Да, Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы. Поймал и отпустил назад. Аккуратнее купайтесь», — шутливо написал Кривцов.
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Источник — Instagram
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видно же.
видно же.
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