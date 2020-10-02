Сергей КРИВЦОВ: «Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов похвастался своим уловом.

«Недавно был на рыбалке. Если Виктор Вацко пригласит на передачу, то расскажу, как ловить акул.

Да, Днепр настолько очистился, что в него вернулись акулы. Поймал и отпустил назад. Аккуратнее купайтесь», — шутливо написал Кривцов.