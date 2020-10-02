Василий САЧКО: «Доволен, что мы в каждой игре прибавляем»

Главный тренер «Волыни» Василий Сачко прокомментировал ничью с «Нивой» (2:2) в рамках перенесенного третьего тура Первой лиги. По ходу матча луцкая команда лидировала со счетом 2:0, но упустила победу.

«Я доволен первым таймом, действиями ребят. Доволен, что в каждой игре прибавляем. Сегодня создали кучу моментов, которые должны были реализовывать. Но некоторых ребят подводит мастерство. При счете 2:0, могло быть и три и четыре. Игра могла закончиться по другому», - сказал Сачко.