3-й тур
Волынь
2:2
Нива Т
01.10.2020, FT

Василий САЧКО: «Доволен, что мы в каждой игре прибавляем»

Наставник «Волыни» высказался о ничьей с «Нивой»

  • 02.10.2020 10:41
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  • 1 комментарий
Василий САЧКО: «Доволен, что мы в каждой игре прибавляем»
© ФК Волынь

Главный тренер «Волыни» Василий Сачко прокомментировал ничью с «Нивой» (2:2) в рамках перенесенного третьего тура Первой лиги. По ходу матча луцкая команда лидировала со счетом 2:0, но упустила победу.

«Я доволен первым таймом, действиями ребят. Доволен, что в каждой игре прибавляем. Сегодня создали кучу моментов, которые должны были реализовывать. Но некоторых ребят подводит мастерство. При счете 2:0, могло быть и три и четыре. Игра могла закончиться по другому», - сказал Сачко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 02.10.2020 11:25
    +1
    Вася иди найди себе работу.Футбол не твое.
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 02.10.2020 11:25
    +1
    Вася иди найди себе работу.Футбол не твое.
    Ссылка
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