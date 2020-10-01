3-й тур
Волынь
2:2
Нива Т
01.10.2020, FT

Первая лига. Нива забила 4 гола в матче с Волынью, но сыграла вничью

Команды сыграли перенесенный матч третьего тура

  • 01.10.2020 21:29
  • 1240 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Нива забила 4 гола в матче с Волынью, но сыграла вничью
© ФК Волынь

Сегодня «Волынь» и «Нива» Тернополь сыграли перенесенный матч третьего тура Первой лиги, который был отложен из-за вспышки коронавируса в «Волыни».

«Нива» забила 4 гола, однако 2 из них – в свои ворота. В итоге матч завершился боевой ничьей – 2:2.

«Волынь» - «Нива» Тернополь – 2:2
Голы: Хохлов 8 (автогол), Дворовенко 12 (автогол) – Кисленко 72, 78

По итогам 4 туров в активе «Нивы» 4 очка, а у «Волыни» 2 балла после 3 матчей.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 01.10.2020 21:57
    +1
    Щось Волинь не в дугу...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.10.2020 21:57
    +1
    Нива Тернопіль 👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.10.2020 21:57
    +1
    Щось Волинь не в дугу...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.10.2020 21:57
    +1
    Нива Тернопіль 👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
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