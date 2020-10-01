Первая лига. Нива забила 4 гола в матче с Волынью, но сыграла вничью

Сегодня «Волынь» и «Нива» Тернополь сыграли перенесенный матч третьего тура Первой лиги, который был отложен из-за вспышки коронавируса в «Волыни».

«Нива» забила 4 гола, однако 2 из них – в свои ворота. В итоге матч завершился боевой ничьей – 2:2.

«Волынь» - «Нива» Тернополь – 2:2

Голы: Хохлов 8 (автогол), Дворовенко 12 (автогол) – Кисленко 72, 78

По итогам 4 туров в активе «Нивы» 4 очка, а у «Волыни» 2 балла после 3 матчей.