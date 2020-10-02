Олег САЛЕНКО: «Динамо поборется с Ференцварошем за третье место в группе»

Экс-игрок киевлян поделился мыслями о перспективах команды в Лиге чемпионов

  • 02.10.2020 10:28
  • 678 просмотров
  • 1 комментарий
Олег САЛЕНКО: «Динамо поборется с Ференцварошем за третье место в группе»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«У «Динамо» великолепная группа, мягко сказано. Самый интересный матч будет с «Ференцварошем». С остальными будет очень тяжело. И «Барселона», и «Ювентус» ставят цель выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Поборемся с «Ференцварошем» за третье место. Это очень принципиальное противостояние для Сергея Реброва. Есть что доказывать...

Можно сказать, что «Барселона» не слишком убедительно выглядит сейчас. Луческу строит игру от обороны, если все получится, то «Динамо» может и «поймать» «Барселону».

В любом случае, «Динамо» будет играть с сильными командами, грандами футбола и возвращать свое имя», - сказал Саленко

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Источник — 1927.kiev.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    gvs58
      gvs58, 02.10.2020 10:48
    0
    ДК будет вторым, Ференц - четвертым, а за 1 или 3 место будут бороться Юве и Барса...
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 02.10.2020 10:48
    0
    ДК будет вторым, Ференц - четвертым, а за 1 или 3 место будут бороться Юве и Барса...
    Ссылка
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