Олег САЛЕНКО: «Динамо поборется с Ференцварошем за третье место в группе»

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

«У «Динамо» великолепная группа, мягко сказано. Самый интересный матч будет с «Ференцварошем». С остальными будет очень тяжело. И «Барселона», и «Ювентус» ставят цель выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Поборемся с «Ференцварошем» за третье место. Это очень принципиальное противостояние для Сергея Реброва. Есть что доказывать...

Можно сказать, что «Барселона» не слишком убедительно выглядит сейчас. Луческу строит игру от обороны, если все получится, то «Динамо» может и «поймать» «Барселону».

В любом случае, «Динамо» будет играть с сильными командами, грандами футбола и возвращать свое имя», - сказал Саленко