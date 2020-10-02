Сергей КРИВЦОВ: «Спасибо, Манчестер Сити, но не в этом сезоне»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов, мы возвращаемся! Спасибо, «Манчестер Сити», но не в этом сезоне! Как вам жеребьевка?
P.S. Кто помнит, залетел ли мяч в этом моменте в ворота?», — написал Кривцов в Instagram.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.
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Источник — Instagram
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