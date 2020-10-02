Сергей КРИВЦОВ: «Спасибо, Манчестер Сити, но не в этом сезоне»

Футболист «Шахтера» прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 09:15
  • 2635 просмотров
  • 4 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Спасибо, Манчестер Сити, но не в этом сезоне»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов (справа)

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов, мы возвращаемся! Спасибо, «Манчестер Сити», но не в этом сезоне! Как вам жеребьевка?

P.S. Кто помнит, залетел ли мяч в этом моменте в ворота?», — написал Кривцов в Instagram.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
      Maks7777, 02.10.2020 10:44
    0
    Hasan Kurmangaliev, 02.10.2020 10:26
    Просто Шахтер и МС в одной корзине были. Так бы снова попали друг на друга. До встречи в 1/8
    Какой одной восьмой? Нам не светит ничего кроме отсоса очередного и 4 места - прям как у меня ежедневно на трассе
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 02.10.2020 10:42
    0
    Hasan Kurmangaliev, 02.10.2020 10:26
    Просто Шахтер и МС в одной корзине были. Так бы снова попали друг на друга. До встречи в 1/8
    При всей моей симпатии к ШД - для этого никаких шансов, тут бы за ЛЕ зацепиться...
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 02.10.2020 10:26
    0
    Просто Шахтер и МС в одной корзине были. Так бы снова попали друг на друга. До встречи в 1/8
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 02.10.2020 09:22
    0
    Манчестер Сити: "Спасибо, Кривцов, в этом сезоне у нас отпуск на море в Португалии, Греции и Провансе
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 02.10.2020 10:44
    0
    Hasan Kurmangaliev, 02.10.2020 10:26
    Просто Шахтер и МС в одной корзине были. Так бы снова попали друг на друга. До встречи в 1/8
    Какой одной восьмой? Нам не светит ничего кроме отсоса очередного и 4 места - прям как у меня ежедневно на трассе
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 02.10.2020 10:42
    0
    Hasan Kurmangaliev, 02.10.2020 10:26
    Просто Шахтер и МС в одной корзине были. Так бы снова попали друг на друга. До встречи в 1/8
    При всей моей симпатии к ШД - для этого никаких шансов, тут бы за ЛЕ зацепиться...
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 02.10.2020 10:26
    0
    Просто Шахтер и МС в одной корзине были. Так бы снова попали друг на друга. До встречи в 1/8
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 02.10.2020 09:22
    0
    Манчестер Сити: "Спасибо, Кривцов, в этом сезоне у нас отпуск на море в Португалии, Греции и Провансе
    Ссылка
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