Сергей КРИВЦОВ: «Спасибо, Манчестер Сити, но не в этом сезоне»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов, мы возвращаемся! Спасибо, «Манчестер Сити», но не в этом сезоне! Как вам жеребьевка?

P.S. Кто помнит, залетел ли мяч в этом моменте в ворота?», — написал Кривцов в Instagram.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.