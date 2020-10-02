ВАЩУК: «У Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»

Эксперт поделился мыслями о соперниках киевлян в Лиге чемпионов

  • 02.10.2020 08:30
  • 4559 просмотров
  • 8 комментариев
ВАЩУК: «У Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»
© Футбол 1/2/3. Владислав Ващук

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для «бело-синих».

«В «Динамо» и «Шахтера» очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину.

Ранее Сергей Ребров играл с «Динамо» против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против «Динамо» Луческу. Так все перевернулось.

Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матчи с «Барселоной» и «Ювентусом».

У «Динамо» интереснее группа, чем у «Шахтера». Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.

Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене», - сказал Ващук.

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Источник — 1927.kiev.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 11:20
    0
    BaZia, 02.10.2020 11:14
    Ващук ты мыслишь как примитивное существо. Откуда ты знаешь как будет? Это футбол, может быть так что Шахтер выйдет в плей-офф, не думал о таком варианте? Как по мне более интересная група у Шахтера, Реал Мадрид вспомните триллер 4:3, месть Интеру за ЛЕ, и Боруссия М это немцы как ни как.. Все матчи непредсказуемы
    Так они мыслят так что раз с Рухом ничья 1:1, то все. Но при этом забывают что Бавария вообще проиграла Хофу 4:1. И что тоже теперь пролетит? Забывают что на чемп и ЛЧ - другая мотивация у бразил. Забывают как непросто было Наполи, Аталанте и Лиону бодаться с Шахтой, где все решалось в последнем туре. Забывают что Шахта уже проигрывала даже не 5:0, а 6:0 (с Мансити), а результат второй игры с Мансити был 1:1 (что говорит что в футболе раз на раз не приходиться, мяч круглый и во второй игре расклад может быть другим)
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    BaZia
    online
      BaZia, 02.10.2020 11:14
    +1
    Ващук ты мыслишь как примитивное существо. Откуда ты знаешь как будет? Это футбол, может быть так что Шахтер выйдет в плей-офф, не думал о таком варианте? Как по мне более интересная група у Шахтера, Реал Мадрид вспомните триллер 4:3, месть Интеру за ЛЕ, и Боруссия М это немцы как ни как.. Все матчи непредсказуемы
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    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.10.2020 10:59
    0
    ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:47
    Ну и что что Интер надрпл Шахту 5:0. А там реально был счёт по игре? Счёт по игре 2:0.
    Кроме того ты забыл, что в ЛЧ Шахта проиграла Мансити у себя даже не 5:0, а 6:0. А что было во второй игре? Правильно, не разгром, а 1:1 ничья. А это говорит что в футболе раз на раз не приходиться и если ты сегодня проиграл 5:0,, то следующая игра может сложиться совсем иначе! Это же футбол и мяч круглый!
    Я прекрасно все помню.
    Я про то,что у кр.отоболел завышена оценка своего мегаклюба.
    И это касается всех:от президента (мы выиграем ЛЧ) до ихспертов типа йожика йожиковича (игроки шахтера уровнем выше...) и рядовых болел (лучший клуб в в Восточной Европе,восточная Барса...)
    И чем больше этих разговоров-тем глубже вас окунают настоящие гранды,а не дутые.
    СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:47
    -2
    PUTINHUILO, 02.10.2020 09:36
    "Более слабый" Интер надрал кр.отов в этом году "нипадецки".БЕЗ ШАНСОВ.
    Так что,объективно,борьба предстоит только за 3-и место,чтобы зацепиться за следующую евровесну в ЛЕ.Хоть и ненавижу кр.отов,но наступлю на горло своей песне и буду желать им туда попасть.Ведь надо подымать рейтинг.Иначе чемпион вынужден будет проходить квалификацию
    Ну и что что Интер надрпл Шахту 5:0. А там реально был счёт по игре? Счёт по игре 2:0.
    Кроме того ты забыл, что в ЛЧ Шахта проиграла Мансити у себя даже не 5:0, а 6:0. А что было во второй игре? Правильно, не разгром, а 1:1 ничья. А это говорит что в футболе раз на раз не приходиться и если ты сегодня проиграл 5:0,, то следующая игра может сложиться совсем иначе! Это же футбол и мяч круглый!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 02.10.2020 10:14
    +1
    для русского варианта статьи:
    не “в Динамо...”, а “у Динамо”
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.10.2020 09:36
    0
    zzg77, 02.10.2020 08:57
    У Динамо в группе первая команда Италии и вторая команда Испании, у Шахтера наоборот. Так почему же у Динамо группа интереснее? Наверное потому, что Юве и Барса никак не слабее Реала, а может и посильнее. А вот Интер в этой четвёрке явно слабее.
    "Более слабый" Интер надрал кр.отов в этом году "нипадецки".БЕЗ ШАНСОВ.
    Так что,объективно,борьба предстоит только за 3-и место,чтобы зацепиться за следующую евровесну в ЛЕ.Хоть и ненавижу кр.отов,но наступлю на горло своей песне и буду желать им туда попасть.Ведь надо подымать рейтинг.Иначе чемпион вынужден будет проходить квалификацию
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.10.2020 08:57
    +1
    У Динамо в группе первая команда Италии и вторая команда Испании, у Шахтера наоборот. Так почему же у Динамо группа интереснее? Наверное потому, что Юве и Барса никак не слабее Реала, а может и посильнее. А вот Интер в этой четвёрке явно слабее.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 08:53
    +3
    Я так понимаб, что все бывшие игроки в футбол, на сайте именуются экспертами, вне зависимости от их умственных способностей. И их бредовые высказывания должны приниматься народом как аксиома. Ну,ну...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 08:53
    +3
    Я так понимаб, что все бывшие игроки в футбол, на сайте именуются экспертами, вне зависимости от их умственных способностей. И их бредовые высказывания должны приниматься народом как аксиома. Ну,ну...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.10.2020 11:14
    +1
    Ващук ты мыслишь как примитивное существо. Откуда ты знаешь как будет? Это футбол, может быть так что Шахтер выйдет в плей-офф, не думал о таком варианте? Как по мне более интересная група у Шахтера, Реал Мадрид вспомните триллер 4:3, месть Интеру за ЛЕ, и Боруссия М это немцы как ни как.. Все матчи непредсказуемы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 02.10.2020 10:14
    +1
    для русского варианта статьи:
    не “в Динамо...”, а “у Динамо”
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.10.2020 08:57
    +1
    У Динамо в группе первая команда Италии и вторая команда Испании, у Шахтера наоборот. Так почему же у Динамо группа интереснее? Наверное потому, что Юве и Барса никак не слабее Реала, а может и посильнее. А вот Интер в этой четвёрке явно слабее.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.10.2020 11:20
    0
    BaZia, 02.10.2020 11:14
    Ващук ты мыслишь как примитивное существо. Откуда ты знаешь как будет? Это футбол, может быть так что Шахтер выйдет в плей-офф, не думал о таком варианте? Как по мне более интересная група у Шахтера, Реал Мадрид вспомните триллер 4:3, месть Интеру за ЛЕ, и Боруссия М это немцы как ни как.. Все матчи непредсказуемы
    Так они мыслят так что раз с Рухом ничья 1:1, то все. Но при этом забывают что Бавария вообще проиграла Хофу 4:1. И что тоже теперь пролетит? Забывают что на чемп и ЛЧ - другая мотивация у бразил. Забывают как непросто было Наполи, Аталанте и Лиону бодаться с Шахтой, где все решалось в последнем туре. Забывают что Шахта уже проигрывала даже не 5:0, а 6:0 (с Мансити), а результат второй игры с Мансити был 1:1 (что говорит что в футболе раз на раз не приходиться, мяч круглый и во второй игре расклад может быть другим)
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.10.2020 10:59
    0
    ZAKARPATFAN, 02.10.2020 10:47
    Ну и что что Интер надрпл Шахту 5:0. А там реально был счёт по игре? Счёт по игре 2:0.
    Кроме того ты забыл, что в ЛЧ Шахта проиграла Мансити у себя даже не 5:0, а 6:0. А что было во второй игре? Правильно, не разгром, а 1:1 ничья. А это говорит что в футболе раз на раз не приходиться и если ты сегодня проиграл 5:0,, то следующая игра может сложиться совсем иначе! Это же футбол и мяч круглый!
    Я прекрасно все помню.
    Я про то,что у кр.отоболел завышена оценка своего мегаклюба.
    И это касается всех:от президента (мы выиграем ЛЧ) до ихспертов типа йожика йожиковича (игроки шахтера уровнем выше...) и рядовых болел (лучший клуб в в Восточной Европе,восточная Барса...)
    И чем больше этих разговоров-тем глубже вас окунают настоящие гранды,а не дутые.
    СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 02.10.2020 09:36
    0
    zzg77, 02.10.2020 08:57
    У Динамо в группе первая команда Италии и вторая команда Испании, у Шахтера наоборот. Так почему же у Динамо группа интереснее? Наверное потому, что Юве и Барса никак не слабее Реала, а может и посильнее. А вот Интер в этой четвёрке явно слабее.
    "Более слабый" Интер надрал кр.отов в этом году "нипадецки".БЕЗ ШАНСОВ.
    Так что,объективно,борьба предстоит только за 3-и место,чтобы зацепиться за следующую евровесну в ЛЕ.Хоть и ненавижу кр.отов,но наступлю на горло своей песне и буду желать им туда попасть.Ведь надо подымать рейтинг.Иначе чемпион вынужден будет проходить квалификацию
    Ссылка
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