ВАЩУК: «У Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для «бело-синих».

«В «Динамо» и «Шахтера» очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину.

Ранее Сергей Ребров играл с «Динамо» против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против «Динамо» Луческу. Так все перевернулось.

Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матчи с «Барселоной» и «Ювентусом».

У «Динамо» интереснее группа, чем у «Шахтера». Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.

Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене», - сказал Ващук.