ВАЩУК: «У Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для «бело-синих».
«В «Динамо» и «Шахтера» очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину.
Ранее Сергей Ребров играл с «Динамо» против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против «Динамо» Луческу. Так все перевернулось.
Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матчи с «Барселоной» и «Ювентусом».
У «Динамо» интереснее группа, чем у «Шахтера». Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.
Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене», - сказал Ващук.
Источник — 1927.kiev.ua
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Кроме того ты забыл, что в ЛЧ Шахта проиграла Мансити у себя даже не 5:0, а 6:0. А что было во второй игре? Правильно, не разгром, а 1:1 ничья. А это говорит что в футболе раз на раз не приходиться и если ты сегодня проиграл 5:0,, то следующая игра может сложиться совсем иначе! Это же футбол и мяч круглый!
Я про то,что у кр.отоболел завышена оценка своего мегаклюба.
И это касается всех:от президента (мы выиграем ЛЧ) до ихспертов типа йожика йожиковича (игроки шахтера уровнем выше...) и рядовых болел (лучший клуб в в Восточной Европе,восточная Барса...)
И чем больше этих разговоров-тем глубже вас окунают настоящие гранды,а не дутые.
СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ
Так что,объективно,борьба предстоит только за 3-и место,чтобы зацепиться за следующую евровесну в ЛЕ.Хоть и ненавижу кр.отов,но наступлю на горло своей песне и буду желать им туда попасть.Ведь надо подымать рейтинг.Иначе чемпион вынужден будет проходить квалификацию
Кроме того ты забыл, что в ЛЧ Шахта проиграла Мансити у себя даже не 5:0, а 6:0. А что было во второй игре? Правильно, не разгром, а 1:1 ничья. А это говорит что в футболе раз на раз не приходиться и если ты сегодня проиграл 5:0,, то следующая игра может сложиться совсем иначе! Это же футбол и мяч круглый!
не “в Динамо...”, а “у Динамо”
Так что,объективно,борьба предстоит только за 3-и место,чтобы зацепиться за следующую евровесну в ЛЕ.Хоть и ненавижу кр.отов,но наступлю на горло своей песне и буду желать им туда попасть.Ведь надо подымать рейтинг.Иначе чемпион вынужден будет проходить квалификацию
не “в Динамо...”, а “у Динамо”
Кроме того ты забыл, что в ЛЧ Шахта проиграла Мансити у себя даже не 5:0, а 6:0. А что было во второй игре? Правильно, не разгром, а 1:1 ничья. А это говорит что в футболе раз на раз не приходиться и если ты сегодня проиграл 5:0,, то следующая игра может сложиться совсем иначе! Это же футбол и мяч круглый!
Я про то,что у кр.отоболел завышена оценка своего мегаклюба.
И это касается всех:от президента (мы выиграем ЛЧ) до ихспертов типа йожика йожиковича (игроки шахтера уровнем выше...) и рядовых болел (лучший клуб в в Восточной Европе,восточная Барса...)
И чем больше этих разговоров-тем глубже вас окунают настоящие гранды,а не дутые.
СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ
Так что,объективно,борьба предстоит только за 3-и место,чтобы зацепиться за следующую евровесну в ЛЕ.Хоть и ненавижу кр.отов,но наступлю на горло своей песне и буду желать им туда попасть.Ведь надо подымать рейтинг.Иначе чемпион вынужден будет проходить квалификацию
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