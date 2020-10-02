ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо главное не пропустить вперед Ференцварош Реброва»

Специалист высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 07:57
  • 1906 просмотров
  • 5 комментариев
ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо главное не пропустить вперед Ференцварош Реброва»
© УАФ. Владимир Езерский

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданием от участия «Динамо» и «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов:

«Наши представители - «Шахтер» и «Динамо» попали в очень сложные группы, однако это только подогреет интерес к их выступлениям. Тем более, что горнякам и динамовцам есть кому возвращать долги на международной арене. В частности, уже в стартовом туре «Шахтер» будет иметь шанс доказать итальянскому «Интеру» случайность крупного поражения в полуфинале Лиги Европы минувшего сезона.

Благодаря тому, что донетчане в последние годы довольно успешно выступают в еврокубках, у них уже огромный международный соревновательный опыт на таком уровне поэтому, на мой взгляд, у «Шахтера» есть неплохие шансы опередить «Интер» в борьбе за второе место в группе. Думаю, что по подбору исполнителей «Шахтер» более сбалансированная команда, чем «Интер». У горняков пока что лишь одна уязвимая позиция - на левом фланге обороны.

Динамовцам сложно будет бросить вызов фаворитам - «Барселоне» и «Ювентусу» с их звездными составами. К сожалению, у киевлян нет ценного опыта выступлений даже в групповых турнирах Лиги чемпионов. Ситуацию можно было бы исправить, если бы до закрытия трансферного окна киевляне успели усилить нескольких позиций. Однако, скорее всего, придется рассчитывать на тренерский талант их рулевого Мирчи Луческу и прогресс динамовской молодежи. Ничего страшного не произойдет, если не удастся опередить «Барселону» и «Ювентус», главное, не пропустить вперед «Ференцварош» во главе с экс-тренером киевлян Сергеем Ребровым», - сказал Езерский.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 09:11
    0
    Уважаємий єзерський: Інтер має один з найкращих складів у світі. Один з лідерів Серії А- одної з найкращтх ліг у світі, що ти мелеш про боротьбу за друге місце з Інтером, якщо він буде боротися з Оеалом за перше !???
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 09:08
    0
    "Випадковість поразки з велтким рахунком", і програє з меншим 0-4...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 08:46
    +1
    Вся разница между Езерским и Лобановским в том, что для Езерского предел мечтаний обойти Ференцварош, а Лобановский дрючил в хвост и гриву всякие Барселоны и Реалы. И не ныл Лобановский что слишком молодые Шевченко и Ребров должны набраться опыта.
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    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 08:34
    -3
    У Домнула нет никаких родственных чувств к Реброву, как и у румын к венграм.
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    Omega78
      Omega78, 02.10.2020 08:30
    -2
    Володька прав. Набираться опыта нужно и портить нервы грандам. Выход из группы в стыковые матчи будет считаться огромным успехом.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 08:46
    +1
    Вся разница между Езерским и Лобановским в том, что для Езерского предел мечтаний обойти Ференцварош, а Лобановский дрючил в хвост и гриву всякие Барселоны и Реалы. И не ныл Лобановский что слишком молодые Шевченко и Ребров должны набраться опыта.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 09:11
    0
    Уважаємий єзерський: Інтер має один з найкращих складів у світі. Один з лідерів Серії А- одної з найкращтх ліг у світі, що ти мелеш про боротьбу за друге місце з Інтером, якщо він буде боротися з Оеалом за перше !???
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 09:08
    0
    "Випадковість поразки з велтким рахунком", і програє з меншим 0-4...
    Ссылка
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