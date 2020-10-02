Милан впервые за 17 лет выиграл серию пенальти

«Милан» обыграл «Риу Аве» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Основное время закончилось со счетом 2:2, после чего «Милан» в серии пенальти добыл победу - 9:8.

Это первая победа «Милана» в серии пенальти в еврокубках за последние 17 лет. В 2003 году россонери в финале Лиги чемпионов одолели «Ювентус» (0:0, 3:2 пен.).

Отметим, что «Милан» был близок к поражению. На последних минутах дополнительного времени Хакан Чалханоглу сравнял счет.