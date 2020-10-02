Милан впервые за 17 лет выиграл серию пенальти

«Россонери» в непростом матче обыграли «Риу Аве»

  • 02.10.2020 07:02
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Милан впервые за 17 лет выиграл серию пенальти
© twitter.com/acmilan

«Милан» обыграл «Риу Аве» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Основное время закончилось со счетом 2:2, после чего «Милан» в серии пенальти добыл победу - 9:8.

Это первая победа «Милана» в серии пенальти в еврокубках за последние 17 лет. В 2003 году россонери в финале Лиги чемпионов одолели «Ювентус» (0:0, 3:2 пен.).

Отметим, что «Милан» был близок к поражению. На последних минутах дополнительного времени Хакан Чалханоглу сравнял счет.

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Источник — Opta

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