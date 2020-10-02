Николай МАТВИЕНКО: «Главный минус, что игры будут через каждые три дня»

Защитник «Шахтера» – о соперниках по групповому раунду Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 04:58
  • 378 просмотров
  • 0 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Главный минус, что игры будут через каждые три дня»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Донецкий «Шахтер» по результатам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов сыграет против мадридского «Реала», миланского «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии».

Защитник «горняков» Николай Матвиенко поделился эмоциями от предстоящих встреч с громкими оппонентами.

«Главный минус, что игры будут через каждые три дня. Если англичане более адаптированы играть к такому ритму, то для нас это будет что-то новое», - сказал Матвиенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности