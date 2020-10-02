Николай МАТВИЕНКО: «Главный минус, что игры будут через каждые три дня»

Донецкий «Шахтер» по результатам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов сыграет против мадридского «Реала», миланского «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии».

Защитник «горняков» Николай Матвиенко поделился эмоциями от предстоящих встреч с громкими оппонентами.

«Главный минус, что игры будут через каждые три дня. Если англичане более адаптированы играть к такому ритму, то для нас это будет что-то новое», - сказал Матвиенко.