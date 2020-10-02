Игорь ХАРАТИН: «Это самая интересная группа, которая могла получиться»

Хавбек «Ференцвароша» в ожидании великих матчей в Лиге чемпионов

  • 02.10.2020 05:35
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Игорь ХАРАТИН: «Это самая интересная группа, которая могла получиться»
© ФК Ференцварош. Игорь Харатин

Украинский полузащитник «Ференцвароша» высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, венгерский клуб сыграет в одной группе с «Динамо», «Барселоной» и «Ювентусом».

«Результат жеребьевки очень интересный. Сыграем с такими командами... С родным Динамо... Будем ждать и готовиться к этим играм. Однозначно будет интересно.

Это самая интересная группа, которая могла получиться. Сыграть с родным Динамо в Лиге чемпионов - это очень круто. Противостоять Месси и Роналду - это мечта. Я счастлив.

Я буду биться за Ференцварош. Перед нами также стоят задачи и мы хотим выигрывать. Мы хотим показать себя не только в Венгрии, но и в Европе. Будем бороться не только с Динамо, но и с Барселоной, и с Ювентусом. У них также две ноги и две руки - можно с ними играть», - сказал Харатин.

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Источник — Футбол 1/2/3

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