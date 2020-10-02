Игорь ХАРАТИН: «Это самая интересная группа, которая могла получиться»

Украинский полузащитник «Ференцвароша» высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, венгерский клуб сыграет в одной группе с «Динамо», «Барселоной» и «Ювентусом».

«Результат жеребьевки очень интересный. Сыграем с такими командами... С родным Динамо... Будем ждать и готовиться к этим играм. Однозначно будет интересно.

Это самая интересная группа, которая могла получиться. Сыграть с родным Динамо в Лиге чемпионов - это очень круто. Противостоять Месси и Роналду - это мечта. Я счастлив.

Я буду биться за Ференцварош. Перед нами также стоят задачи и мы хотим выигрывать. Мы хотим показать себя не только в Венгрии, но и в Европе. Будем бороться не только с Динамо, но и с Барселоной, и с Ювентусом. У них также две ноги и две руки - можно с ними играть», - сказал Харатин.