Алан ПАТРИК: «В Лиге чемпионов простых групп нет»

Хавбек «Шахтера» – о результатах жеребьевки

  • 02.10.2020 05:18
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Алан ПАТРИК: «В Лиге чемпионов простых групп нет»
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «Шахтер» сыграет против «Реала», «Интера» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

– Алан, это «группа смерти»?
– Вне всяких сомнений, очень сложная группа. Но мы прекрасно знаем, что Лига чемпионов полна суперквалифицированных клубов. Я думаю, простых групп в принципе нет. Конечно, это большой вызов для нас. Будет сложно, мы должны подготовиться наилучшим образом, чтобы действительно достойно показать себя с такими великими соперниками.
 
– Жеребьевка совпала с твоими ожиданиями?
– Это жеребьевка. Тем она и интересна: никогда не знаешь, что будет. Поэтому нет никакой разницы, совпала или нет. Как я и сказал, всегда сложно. Сейчас нужно усердно готовиться, концентрироваться на нашей команде, нашей работе и игре. Постараемся выступить хорошо.
 
– Группа сложнее, чем в прошлом сезоне?
– Наверное, да. Но есть как есть в этом году. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Будем стараться. Нужно думать о себе и изучить всех соперников. Верим в свои силы и собственную работу. Провели хороший прошлый сезон, сейчас – новый сезон и новый вызов. Всегда непросто, но мы будем стараться добиваться наших целей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности