Дарио СРНА: «Такой жесткой группы никогда не было»

Донецкий «Шахтер» по результатам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов сыграет против мадридского «Реала», миланского «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии».

Директор по футболу «горняков» Дарио Срна поделился эмоциями от предстоящих встреч с громкими оппонентами.

«Такой жесткой группы никогда не было. Впереди шесть игр, будем биться за свои очки. Легко мы очки отдавать не будем. Мы должны сделать все, чтобы пройти в следующий круг», - сказал Срна.