Дарио СРНА: «Такой жесткой группы никогда не было»

Донецкий «Шахтер» по результатам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов сыграет против мадридского «Реала», миланского «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии».
Директор по футболу «горняков» Дарио Срна поделился эмоциями от предстоящих встреч с громкими оппонентами.
«Такой жесткой группы никогда не было. Впереди шесть игр, будем биться за свои очки. Легко мы очки отдавать не будем. Мы должны сделать все, чтобы пройти в следующий круг», - сказал Срна.
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Источник — Футбол 1/2/3
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