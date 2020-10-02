Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Сыграть против Барселоны – моя детская мечта»

Хавбек «Динамо» оценил жеребьевку Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 03:57
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Сыграть против Барселоны – моя детская мечта»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили признался, что возможность сыграть против «Барселоны» в Лиге чемпионов была его детской мечтой. Воспитанник столичного клуба в раннем возрасте побывал на просмотре в Ла Масии.

«Это одновременно и радость, и чуть обидно, потому что нам будут противостоять лучшие игроки мира. Нам будет трудно, но мы должны достойно выступить в Лиге чемпионов.

Сыграть против Барселоны - моя детская мечта. Нам нелегко будет со всеми», - сказал Цитаишвили.

Напомним, на групповом раунде Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против «Ювентуса», «Барселоны» и «Ферецвароша».

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Источник — Футбол 1/2/3

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