Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Сыграть против Барселоны – моя детская мечта»

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили признался, что возможность сыграть против «Барселоны» в Лиге чемпионов была его детской мечтой. Воспитанник столичного клуба в раннем возрасте побывал на просмотре в Ла Масии.

«Это одновременно и радость, и чуть обидно, потому что нам будут противостоять лучшие игроки мира. Нам будет трудно, но мы должны достойно выступить в Лиге чемпионов.

Сыграть против Барселоны - моя детская мечта. Нам нелегко будет со всеми», - сказал Цитаишвили.

Напомним, на групповом раунде Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против «Ювентуса», «Барселоны» и «Ферецвароша».