РЕБРОВ: «Будем готовиться к Динамо так же, как к Барселоне и Ювентусу»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров заявил, что чемпион Венгрии готов составить конкуренцию «Барселоне», «Ювентусу» и «Динамо» в группе Лиги чемпионов. Но встречу против родной команды принципиальной не считает.
«Там все команды были сильными - куда деваться? Барселона тоже неплохо стартонула с Ювентусом. Будем готовиться так же, как к Барселоне и Ювентусу. Также и к Динамо.
Слабых команд не было, нужно ко всем относиться серьезно. Нас ждут две игры в неделю. Будем играть и в чемпионате, и в еврокубках», - сказал Ребров.
Источник — Футбол 1/2/3
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