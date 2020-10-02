РЕБРОВ: «Будем готовиться к Динамо так же, как к Барселоне и Ювентусу»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров заявил, что чемпион Венгрии готов составить конкуренцию «Барселоне», «Ювентусу» и «Динамо» в группе Лиги чемпионов. Но встречу против родной команды принципиальной не считает.

«Там все команды были сильными - куда деваться? Барселона тоже неплохо стартонула с Ювентусом. Будем готовиться так же, как к Барселоне и Ювентусу. Также и к Динамо.

Слабых команд не было, нужно ко всем относиться серьезно. Нас ждут две игры в неделю. Будем играть и в чемпионате, и в еврокубках», - сказал Ребров.