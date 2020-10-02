Игорь ХАРАТИН: «У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси»

Украинский хавбек «Ференцвароша» с нетерпением ждет противостояний с «Ювентусом» и «Барселоной»

  • 02.10.2020 01:18
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Игорь ХАРАТИН: «У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси»
© Instagram. Игорь Харатин

Полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии сыграет в одной группе с «Динамо», «Барселоной» и «Ювентусом».

– Наибольшая неприятность - отсутствие зрителей на трибунах. Такие мегаматчи заслуживают на то, чтобы их увидели болельщики.
– Это сто процентов. У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси. Я говорю: «Подожди. Я еще не знаю, кто сможет приехать».

Я думаю, для болельщиков будет неприятно смотреть эти матчи не вживую, а по телевизору. Болельщики заполнили бы полный стадион.

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Источник — Футбол 1/2/3

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