Игорь ХАРАТИН: «У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси»

Полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии сыграет в одной группе с «Динамо», «Барселоной» и «Ювентусом».

– Наибольшая неприятность - отсутствие зрителей на трибунах. Такие мегаматчи заслуживают на то, чтобы их увидели болельщики.

– Это сто процентов. У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси. Я говорю: «Подожди. Я еще не знаю, кто сможет приехать».

Я думаю, для болельщиков будет неприятно смотреть эти матчи не вживую, а по телевизору. Болельщики заполнили бы полный стадион.