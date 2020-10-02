Манор СОЛОМОН: «Играть против Реала – это удовольствие»

Хавбек «Шахтера» – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 01:56
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Манор СОЛОМОН: «Играть против Реала – это удовольствие»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Донецкий «Шахтер» по результатам жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов сыграет против мадридского «Реала», миланского «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии».

Израильский полузащитник «горняков» Манор Соломон поделился эмоциями от предстоящих встреч с громкими оппонентами.

«Каждый знает, что такое «Реал». Будет очень сложно, но это удовольствие играть против мадридцев», - сказал Соломон.

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Источник — Футбол 1/2/3

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