Рукавица забил Тоттенхэму. Шпоры отправили 7 голов в ворота Маккаби Х

Сегодня «Тоттенхэм» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы разгромил «Маккаби» Хайфа и завоевал путевку в групповой этап.
В составе «Маккаби» голом и ассистом отличился австралиец украинского происхождения, уроженец Николаева Никита Рукавица.
«Тоттенхэм» - «Маккаби» Хайфа – 7:2
Голы: Кейн 2, 56 (с пенальти), 74, Лукас 21, Ло Чельсо 37, 40, Алли 90+1 (с пенальти) – Шери 17, Рукавица 52 (с пенальти)
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Источник — Sport.ua
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