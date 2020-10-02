Тоттенхэм
7:2
Маккаби Хайфа
01.10.2020, FT

Рукавица забил Тоттенхэму. Шпоры отправили 7 голов в ворота Маккаби Х

«Тоттенхэм» вышел в групповой этап Лиги Европы

  • 02.10.2020 00:10
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
Рукавица забил Тоттенхэму. Шпоры отправили 7 голов в ворота Маккаби Х
© twitter.com/SpursOfficial

Сегодня «Тоттенхэм» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы разгромил «Маккаби» Хайфа и завоевал путевку в групповой этап.

В составе «Маккаби» голом и ассистом отличился австралиец украинского происхождения, уроженец Николаева Никита Рукавица.

«Тоттенхэм» - «Маккаби» Хайфа – 7:2
Голы: Кейн 2, 56 (с пенальти), 74, Лукас 21, Ло Чельсо 37, 40, Алли 90+1 (с пенальти) – Шери 17, Рукавица 52 (с пенальти)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 02.10.2020 00:17
    0
    Кейн начал... А столько апломба было у " Маккаби" из Хайфы- сами отсосали)))
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    ternow
    online
      ternow, 02.10.2020 00:17
    0
    Кейн начал... А столько апломба было у " Маккаби" из Хайфы- сами отсосали)))
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