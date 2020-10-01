Сергей РЕБРОВ: «Не говорил, что хочу сыграть с Динамо»

Наставник «Ференцвароша» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 23:54
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  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Не говорил, что хочу сыграть с Динамо»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Ференцварош» Сергея Реброва сыграет с «Ювентусом», «Барселоной» и бывшим клубом Реброва – «Динамо» Киев.

Ребров поделился впечатлениями от жеребьевки:

— Мы были готовы к тому, что нам достанутся именитые соперники, и очень рады, что в Будапешт приедут такие команды. Будем играть со всеми — и с «Динамо», и с «Барселоной», и с «Ювентусом». Будем бороться.

— После выхода в групповой раунд Лиги чемпионов вы сказали, что хотели бы сыграть против «Динамо» — и вот, ваше желание стало реальностью.
— Я так не говорил — так мои слова интерпретировали журналисты. У меня спросили, что, дескать, возможна встреча с украинскими командами, на что я ответил, что хорошо знаю эти коллективы и с ними будет интересно играть. Как и с другими соперниками в Лиге чемпионов.

— Ажиотаж вокруг вашего приезда в Киеве, впрочем, неизбежен. Вам он не помешает?
— Мне — точно нет. К «Динамо» мы будем готовиться так же, как и к другим соперникам.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 23:58
    0
    говно сайты всё перекрутили
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    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 23:58
    0
    говно сайты всё перекрутили
    Ссылка
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