Валерий БОНДАРЬ: «Есть два матча с Интером. Можно отомстить за полуфинал»

Защитник «Шахтера» поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 23:17
  • 633 просмотра
  • 6 комментариев
Валерий БОНДАРЬ: «Есть два матча с Интером. Можно отомстить за полуфинал»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов:

«Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых команд. У нас группа смерти, это добавит силы и мотивации, что нужно выходить в каждом матче и выкладываться на 200%. 

Если выбирать между «Реалом» и «Порту», конечно, лучше бы попался Порту. Но попался «Реал». Я хотел, чтобы нам попался «Ювентус», чтобы не было итальянских команд из третьей корзины. Но жеребьевка прошла так. 

Встреча с «Интером» ? Есть два матча, можно отомстить за полуфинал, в котором мы проиграли. Будет очень интересно. 

Не хочу оценивать группу «Динамо». Пусть они комментируют свою группу. Думаю, у них тоже будут очень интересные матчи, в том числе против «Ференцвароша».

Напомним, донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Боруссию» из Менхенгладбаха.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 01.10.2020 23:59
    -1
    Вы с прошлого раза очко не заштопали
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 23:58
    -5
    Это точно, удачи родные!
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.10.2020 23:56
    0
    Або всосати ще більше
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 01.10.2020 23:43
    +5
    Возвращение Мстителей из Донецка. Прям как рука из 90х протянулась ))) Валера вам бы с ими в ничейку скатать за радость и лично для тебя "без удаления". Капитан Донецк блин
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 23:27
    +1
    Дайош 0:6
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 23:24
    +1
    Ну можна, два рази по 0:5.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 01.10.2020 23:43
    +5
    Возвращение Мстителей из Донецка. Прям как рука из 90х протянулась ))) Валера вам бы с ими в ничейку скатать за радость и лично для тебя "без удаления". Капитан Донецк блин
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 23:27
    +1
    Дайош 0:6
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 23:24
    +1
    Ну можна, два рази по 0:5.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 01.10.2020 23:56
    0
    Або всосати ще більше
    Ссылка
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