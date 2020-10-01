Валерий БОНДАРЬ: «Есть два матча с Интером. Можно отомстить за полуфинал»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов:

«Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых команд. У нас группа смерти, это добавит силы и мотивации, что нужно выходить в каждом матче и выкладываться на 200%.

Если выбирать между «Реалом» и «Порту», конечно, лучше бы попался Порту. Но попался «Реал». Я хотел, чтобы нам попался «Ювентус», чтобы не было итальянских команд из третьей корзины. Но жеребьевка прошла так.

Встреча с «Интером» ? Есть два матча, можно отомстить за полуфинал, в котором мы проиграли. Будет очень интересно.

Не хочу оценивать группу «Динамо». Пусть они комментируют свою группу. Думаю, у них тоже будут очень интересные матчи, в том числе против «Ференцвароша».

Напомним, донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Боруссию» из Менхенгладбаха.