Павел НЕДВЕД: «Ехать в Украину зимой – дополнительные трудности»

Вице-президент «Ювентуса» - о противостоянии с «Динамо»

  • 01.10.2020 23:01
  • 2419 просмотров
  • 3 комментария
Павел НЕДВЕД: «Ехать в Украину зимой – дополнительные трудности»
© ФК Ювентус. Павел Недвед

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Туринский клуб сыграет с «Барселоной», «Динамо» Киев и «Ференцварошем»:

«Матч против «Барселоны» станет большим испытанием. Игра получится захватывающей, потому что друг другу будут противостоять те, кто, на мой взгляд, по-прежнему остаются двумя лучшими игроками в мире – Роналду и Месси. Кроме того, Пьянич и Артур тоже встретятся, это еще один вызов.

«Динамо» – очень солидная команда. У них опытный тренер Луческу, вошедший в историю «Шахтера». Если нам придется ехать в Украину зимой, это создаст дополнительные трудности.

По венграм информации нет, они нестандартные соперники в Лиге чемпионов. Зная венгерский футбол, у них наверняка будет много талантов, и мы должны быть осторожны во всех матчах. Это Лига чемпионов, любая команда может доставить проблем».

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Источник — ФК Ювентус

(26 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:39
    +1
    Ну и сказал бы что в СССР еще играть опасно и тд да скажите уже наконец что б прогноз смотрели, 1ОО лет как нет лютых зим у нас
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 01.10.2020 23:36
    +1
    Паша какие трудности? )))Т.П 3-0 и сидите дома грейтесь ))) 21й век на дворе епт )))
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    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.10.2020 23:27
    +4
    Да в Украине уже зимы нет давно! У вас в Турине похолоднее будет
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.10.2020 23:27
    +4
    Да в Украине уже зимы нет давно! У вас в Турине похолоднее будет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:39
    +1
    Ну и сказал бы что в СССР еще играть опасно и тд да скажите уже наконец что б прогноз смотрели, 1ОО лет как нет лютых зим у нас
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 01.10.2020 23:36
    +1
    Паша какие трудности? )))Т.П 3-0 и сидите дома грейтесь ))) 21й век на дворе епт )))
    Ссылка
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