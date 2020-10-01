Павел НЕДВЕД: «Ехать в Украину зимой – дополнительные трудности»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Туринский клуб сыграет с «Барселоной», «Динамо» Киев и «Ференцварошем»:

«Матч против «Барселоны» станет большим испытанием. Игра получится захватывающей, потому что друг другу будут противостоять те, кто, на мой взгляд, по-прежнему остаются двумя лучшими игроками в мире – Роналду и Месси. Кроме того, Пьянич и Артур тоже встретятся, это еще один вызов.

«Динамо» – очень солидная команда. У них опытный тренер Луческу, вошедший в историю «Шахтера». Если нам придется ехать в Украину зимой, это создаст дополнительные трудности.

По венграм информации нет, они нестандартные соперники в Лиге чемпионов. Зная венгерский футбол, у них наверняка будет много талантов, и мы должны быть осторожны во всех матчах. Это Лига чемпионов, любая команда может доставить проблем».