МАРКЕВИЧ: «Динамо будет бороться с Ференцварошем за третье место»

Глава комитета сборных поделился мнением о результатах жеребьевки ЛЧ

  • 01.10.2020 20:58
  • 1490 просмотров
  • 4 комментария
МАРКЕВИЧ: «Динамо будет бороться с Ференцварошем за третье место»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о результатах жеребьевки «Динамо» и «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов:

«У «Шахтера» очень тяжелая группа. Не думал, что будет настолько сложно.

«Динамо» будет бороться с «Ференцварошем» за третье место. Для болельщиков такие матчи – дополнительная интрига. Им интересно. Тренерам – не очень. Думаю, «Динамо» должно пройти в Лигу Европы.

Это огромный плюс для наших футболистов поиграть против таких игроков как Роналду и Месси. В Украину приедут команды топ-уровня. Жаль, что есть трудности с посещением матчей на стадионах».

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Источник — 1927.kiev.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 21:09
    0
    Головне, що Маркевич у шахті впевнений!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 21:08
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 21:07
    С кем с Юве или Барсой? У Шахтера то хоть равный соперник, - Интер.
    Рівний суперник? 0:5 вже в памяті немає?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 21:07
    0
    Maks23, 01.10.2020 21:01
    Ещё Мирон ..динамо за выход в ¹/8 поборется..
    С кем с Юве или Барсой? У Шахтера то хоть равный соперник, - Интер.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.10.2020 21:01
    0
    Ещё Мирон ..динамо за выход в ¹/8 поборется..
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 21:09
    0
    Головне, що Маркевич у шахті впевнений!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 21:07
    0
    Maks23, 01.10.2020 21:01
    Ещё Мирон ..динамо за выход в ¹/8 поборется..
    С кем с Юве или Барсой? У Шахтера то хоть равный соперник, - Интер.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.10.2020 21:01
    0
    Ещё Мирон ..динамо за выход в ¹/8 поборется..
    Ссылка
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