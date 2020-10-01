МАРКЕВИЧ: «Динамо будет бороться с Ференцварошем за третье место»

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о результатах жеребьевки «Динамо» и «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов:
«У «Шахтера» очень тяжелая группа. Не думал, что будет настолько сложно.
«Динамо» будет бороться с «Ференцварошем» за третье место. Для болельщиков такие матчи – дополнительная интрига. Им интересно. Тренерам – не очень. Думаю, «Динамо» должно пройти в Лигу Европы.
Это огромный плюс для наших футболистов поиграть против таких игроков как Роналду и Месси. В Украину приедут команды топ-уровня. Жаль, что есть трудности с посещением матчей на стадионах».
Источник — 1927.kiev.ua
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