Александр АЛИЕВ: «Кто сказал, что Динамо будет бороться за третье место?»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев поделился прогнозом на выступление «Динамо» в Лиге чемпионов, где киевляне сыграют в группе G с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем»:

«Динамо» выпали хорошие команды. Задача - выходить и играть в футбол. В этом турнире слабых команд нет - все это прекрасно понимают. Сергей Ребров говорил, что хочет сыграть в группе с «Динамо»- вот и получилось!

«Динамо» будет бороться за третье место? Почему именно за третье? Все может быть. Это футбол. Не сказал бы, что именно с «Ференцварошем» «Динамо» будет бороться за выход в Лигу Европы.

Раньше тоже все говорили, что «Динамо» не играет – сейчас ситуация изменилась. Команда дает результат, вышла в Лигу чемпионов. И «Динамо», и «Шахтеру» я желаю только успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки украинскому футболу.

В Украину приедут отличные команды. Думаю, каждый болельщик в Киеве хочет увидеть вживую, как играют гранды современного футбола. Посмотрим, как все сложится».