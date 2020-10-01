Александр АЛИЕВ: «Кто сказал, что Динамо будет бороться за третье место?»

Экс-футболист киевской команды поделился прогнозом на выступление в ЛЧ

  • 01.10.2020 20:37
  • 6121 просмотр
  • 7 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Кто сказал, что Динамо будет бороться за третье место?»
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев поделился прогнозом на выступление «Динамо» в Лиге чемпионов, где киевляне сыграют в группе G с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем»:

«Динамо» выпали хорошие команды. Задача - выходить и играть в футбол. В этом турнире слабых команд нет - все это прекрасно понимают. Сергей Ребров говорил, что хочет сыграть в группе с «Динамо»- вот и получилось!

«Динамо» будет бороться за третье место? Почему именно за третье? Все может быть. Это футбол. Не сказал бы, что именно с «Ференцварошем» «Динамо» будет бороться за выход в Лигу Европы.

Раньше тоже все говорили, что «Динамо» не играет – сейчас ситуация изменилась. Команда дает результат, вышла в Лигу чемпионов. И «Динамо», и «Шахтеру» я желаю только успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки украинскому футболу.

В Украину приедут отличные команды. Думаю, каждый болельщик в Киеве хочет увидеть вживую, как играют гранды современного футбола. Посмотрим, как все сложится».

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Источник — 1927.kiev.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    Олександр Петренко
    online
      Олександр Петренко, 01.10.2020 21:08
    0
    Динамо выходит с группы легко. Шахтеру выйти будет труднее.
    Ссылка
    whitebell81
      whitebell81, 01.10.2020 20:57
    -2
    Складывается впечатление, что не он все это сказал. ) Либо закодировался или в секту какую-нибудь подался
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 01.10.2020 20:56
    -1
    А за яке за 4
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    pavel85
      pavel85, 01.10.2020 20:55
    +2
    Пора делать чудеса.Когда в вас не верят ,тем лучше.Жду, когда всё пойдёт против логики и гранды будут пропускать по 2-3мяча ,как это было при Лобановском.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.10.2020 20:52
    +2
    не, ну думаю третье место ДК всетаки обеспечено, так что врятли прийдется бороться)
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    Volk
      Volk, 01.10.2020 20:47
    0
    Кто сказал? Здравый смысл
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 20:42
    +2
    Трезвая мысль от Саши.
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    pavel85
      pavel85, 01.10.2020 20:55
    +2
    Пора делать чудеса.Когда в вас не верят ,тем лучше.Жду, когда всё пойдёт против логики и гранды будут пропускать по 2-3мяча ,как это было при Лобановском.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.10.2020 20:52
    +2
    не, ну думаю третье место ДК всетаки обеспечено, так что врятли прийдется бороться)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 20:42
    +2
    Трезвая мысль от Саши.
    Ссылка
    Олександр Петренко
    online
      Олександр Петренко, 01.10.2020 21:08
    0
    Динамо выходит с группы легко. Шахтеру выйти будет труднее.
    Ссылка
    Volk
      Volk, 01.10.2020 20:47
    0
    Кто сказал? Здравый смысл
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