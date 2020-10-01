Стало известно, где и против кого Динамо и Шахтер начнут групповой раунд ЛЧ

2 октября будет оглашен официальный календарь Лиги чемпионов. Пока же, сразу после проведенной жеребьевки, появляется предварительная информация о расписании матчей.

«Если ничего форс-мажорного не произойдет – начнем дома с «Барселоной» 20/21 октября. Шахтер же стартует в Италии», – сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside, что подтверждают другие источники.

Таким образом, 20 или 21 октября, скорее всего в гости к «Динамо» в Киев пожалует «Барселона» с Лионелем Месси, а «Шахтер» начнет групповой раунд в Италии против «Интера» в ремейке недавнего полуфинала Лиги Европы.

Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которому судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с другой командой-соперником.

Донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» (которому «горняки» уступили в полуфинале Лиги Европы) и «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Лига чемпионов 2020/21

1-й тур, 20/21 октября

Группа B. «Интер» Милан – «Шахтер» Донецк

Группа G. «Динамо» Киев – «Барселона»