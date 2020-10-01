Стало известно, где и против кого Динамо и Шахтер начнут групповой раунд ЛЧ

Похоже, Лионель Месси пожалует в Киеве уже в середине октября

  • 01.10.2020 20:19
  • 9517 просмотров
  • 36 комментариев
Стало известно, где и против кого Динамо и Шахтер начнут групповой раунд ЛЧ
© УЕФА. Группа ЛЧ для Динамо Киев

2 октября будет оглашен официальный календарь Лиги чемпионов. Пока же, сразу после проведенной жеребьевки, появляется предварительная информация о расписании матчей.

«Если ничего форс-мажорного не произойдет – начнем дома с «Барселоной» 20/21 октября. Шахтер же стартует в Италии», – сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside, что подтверждают другие источники.

Таким образом, 20 или 21 октября, скорее всего в гости к «Динамо» в Киев пожалует «Барселона» с Лионелем Месси, а «Шахтер» начнет групповой раунд в Италии против «Интера» в ремейке недавнего полуфинала Лиги Европы.

Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которому судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с другой командой-соперником.

Донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» (которому «горняки» уступили в полуфинале Лиги Европы) и «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Лига чемпионов 2020/21

1-й тур, 20/21 октября

Группа B. «Интер» Милан – «Шахтер» Донецк

Группа G. «Динамо» Киев – «Барселона»

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Источник — Telegram

(38 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 21:05
    -1
    eu music Top, 01.10.2020 20:45
    Ювентус динамо 8-0
    О, тимовафлеючка очередной ник состряпала. Ни ума, ни фантазии
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:59
    -2
    Kovalenkobrevno, 01.10.2020 20:55
    Интер - это не Рух)))
    Я уже ему задал вопрос. Бавария тоже в пролете, она же Хофу 4:1 продула?
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.10.2020 20:58
    +2
    Ну что будем рвать европу..удачи всем клубам украины..
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 01.10.2020 20:56
    -2
    jekаfunny, 01.10.2020 20:53
    Хотелось бы конечно в последнем туре с Юве дома
    Для этого второй тур нужно с Юве на выезде
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 01.10.2020 20:55
    0
    eu music Top, 01.10.2020 20:51
    Посмотрим блядь что динамо покажет это не минай
    Интер - это не Рух)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 20:53
    0
    Хотелось бы конечно в последнем туре с Юве дома
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 20:53
    -2
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:46
    Я говорю об Интере, а не Реале. Интер, Аталанта, Лион, Наполи - одного уровня. А мы с ними неплохо играли и боролись до последнего тура
    Не ну я Интером то вы может и боролись, пока они в футбол играли , никто же спорит .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 20:52
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:34
    Ну что, Шахтеру по силам занять второе место. Боролись до последнего тура с Аталантой/Лионом. Опережали Наполи. Чем эти команды слабее Интера? 50 на 50.
    От того что ты свой бред алкоголика по всем веткам копипастишь , он меньше бредом не станет
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:51
    -2
    J0e777, 01.10.2020 20:46
    А как с Интером сыграет команда, которая еле спасла своё очко в матче с Рухом из Винников?
    А как Бавария вообще выйдет из группы если уступает 4-1 Хоффенхайму, а за Мансити я вообще боюсь после Лестера
    Ссылка
    eu music Top
      eu music Top, 01.10.2020 20:51
    -2
    eu music Top, 01.10.2020 20:49
    Динамо барса 0-5 и интер шахтер 3-1 или 2 -1
    Посмотрим блядь что динамо покажет это не минай
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:50
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:49
    Или 1:1
    Или опять 5-0
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:49
    -3
    eu music Top, 01.10.2020 20:49
    Динамо барса 0-5 и интер шахтер 3-1 или 2 -1
    Или 1:1
    Ссылка
    eu music Top
      eu music Top, 01.10.2020 20:49
    -2
    zaza1986, 01.10.2020 20:35
    Хрен угадал:
    Динамо-Барса 3:1
    Интер-Шахтер 5:0
    Динамо барса 0-5 и интер шахтер 3-1 или 2 -1
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:47
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:46
    Я говорю об Интере, а не Реале. Интер, Аталанта, Лион, Наполи - одного уровня. А мы с ними неплохо играли и боролись до последнего тура
    С Интером вы боролись??? Смешно))))
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 20:47
    +1
    pavel85, 01.10.2020 20:45
    С Интером можно ничейку скатать 1:1 или 0:0..
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:46
    0
    eu music Top, 01.10.2020 20:45
    Ювентус динамо 8-0
    Реал - колорады днонецкие, какой счет будет?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:46
    -5
    Trasher311987, 01.10.2020 20:43
    Реал и Интер это аутсайдеры, они гораздо слабее Лиона и Аталанты.
    Я говорю об Интере, а не Реале. Интер, Аталанта, Лион, Наполи - одного уровня. А мы с ними неплохо играли и боролись до последнего тура
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:46
    +2
    mayakovskiy1, 01.10.2020 20:45
    Не мелочись, Динамо - Барса 10-1. Команда которая проигрывает дома даже Колосу и отбивается от Лугано обязана уничтожать Барсу
    А как с Интером сыграет команда, которая еле спасла своё очко в матче с Рухом из Винников?
    Ссылка
    pavel85
      pavel85, 01.10.2020 20:45
    -5
    С Интером можно ничейку скатать 1:1 или 0:0..
    Ссылка
    eu music Top
      eu music Top, 01.10.2020 20:45
    -3
    Ювентус динамо 8-0
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 01.10.2020 20:35
    +5
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:32
    Динамо-Барса 0:3
    Интер-Шахтер 1:1
    Хрен угадал:
    Динамо-Барса 3:1
    Интер-Шахтер 5:0
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.10.2020 20:58
    +2
    Ну что будем рвать европу..удачи всем клубам украины..
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:46
    +2
    mayakovskiy1, 01.10.2020 20:45
    Не мелочись, Динамо - Барса 10-1. Команда которая проигрывает дома даже Колосу и отбивается от Лугано обязана уничтожать Барсу
    А как с Интером сыграет команда, которая еле спасла своё очко в матче с Рухом из Винников?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 20:38
    +2
    Все на поле решится на бумаге конечно.
    Никто не играл против Динамо последние лет по моему 10.
    Шахтер да тяжело но он играет по другому, с гладбахом есть шансы, хотя это не Вольфсбург
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 20:52
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:34
    Ну что, Шахтеру по силам занять второе место. Боролись до последнего тура с Аталантой/Лионом. Опережали Наполи. Чем эти команды слабее Интера? 50 на 50.
    От того что ты свой бред алкоголика по всем веткам копипастишь , он меньше бредом не станет
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:47
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:46
    Я говорю об Интере, а не Реале. Интер, Аталанта, Лион, Наполи - одного уровня. А мы с ними неплохо играли и боролись до последнего тура
    С Интером вы боролись??? Смешно))))
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.10.2020 20:47
    +1
    pavel85, 01.10.2020 20:45
    С Интером можно ничейку скатать 1:1 или 0:0..
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 20:43
    +1
    главное набрать форму а играть можно со всеми главное не проиграть ещё до матча и УДАЧЕ нешим клубам будет УДАЧА всё будет нормально
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 20:38
    +1
    Trasher311987, 01.10.2020 20:38
    Все на поле решится на бумаге конечно.
    Никто не играл против Динамо последние лет по моему 10.
    Шахтер да тяжело но он играет по другому, с гладбахом есть шансы, хотя это не Вольфсбург
    На бумаге конечно фавориты. Хотел сказать гранды
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 20:38
    +1
    Ну и хорошо. Сразу будет ясно, если дело тёмно.)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 20:38
    +1
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:34
    Ну что, Шахтеру по силам занять второе место. Боролись до последнего тура с Аталантой/Лионом. Опережали Наполи. Чем эти команды слабее Интера? 50 на 50.
    Я считаю и на первое можно замахиваться после уверенной ничьи с Рухом!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 01.10.2020 20:31
    +1
    Печаль(( Меньше всего хотелось Интер выезд сразу
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 01.10.2020 20:55
    0
    eu music Top, 01.10.2020 20:51
    Посмотрим блядь что динамо покажет это не минай
    Интер - это не Рух)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 20:53
    0
    Хотелось бы конечно в последнем туре с Юве дома
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 01.10.2020 20:46
    0
    eu music Top, 01.10.2020 20:45
    Ювентус динамо 8-0
    Реал - колорады днонецкие, какой счет будет?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 20:40
    0
    ZAKARPATFAN, 01.10.2020 20:34
    Ну что, Шахтеру по силам занять второе место. Боролись до последнего тура с Аталантой/Лионом. Опережали Наполи. Чем эти команды слабее Интера? 50 на 50.
    Наконец-то дошло про второе место ! Я же говорил , что Динамо будет первым !
    Ссылка
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