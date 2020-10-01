Николай МАТВИЕНКО: «Шахтеру попалась одна из самых сложных групп»

Защитник «Шахтера» - о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 20:04
  • 3222 просмотра
  • 4 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Шахтеру попалась одна из самых сложных групп»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах:

– Если говорить объективно, то одна из самых сложных групп попалась. Но тем интереснее играть с такими соперниками. С кем, если не с ними играть, учиться. Мы хотим эти матчи. Единственная проблема – мы не так много играем, как они, у них есть небольшое преимущество. 

– Из четвертой корзины один из самых неприятных соперников – менхенгладбахская «Боруссия». 
– Это жребий, что я могу сделать? Так получилось. Будем играть, смотреть. Надеюсь, мы еще покажем. 

– Твои ожидания оправдались?
– Ничего не загадывал. Так, наугад написал, какая группа, ни в одну команду не попал.

– Тебе нравится выражение «группа смерти»?
– Слышал. Возможно. Посмотрим, как все будет развиваться. 

– Как «Шахтер» будет готовиться к ЛЧ?
– Как обычно. Единственное отличие – матчи будут через три дня. Если в АПЛ привыкли к такому ритму, то для нас это проблемней. Но в команде много футболистов. Будет большая ротация, будут играть все. 

– Отсутствие болельщиков – это минус?
– Да. Болельщики подталкивают, помогают нам, Даже если ты на полном стадионе играешь, где все против тебя, атмосфера лучше. 

– Команда уже привыкла к НСК «Олимпийский»?
– Да. Мы довольно часто там играли, в том числе в этом сезоне несколько встреч было. Одна из проблем, которые нужно будет решить, в том, что «Динамо» и «Шахтер» играют на одном поле. Возможно, поле будет немножко подхрамывать. Надеюсь, что все хорошо сделают. 

- Из-за пандемии было очень маленькое межсезонье. Как команда готовится к групповому этапу ЛЧ?
– Все клубы в таком положении. Надо подстраиваться.

– Как тебе наблюдать за жеребьевкой с командой?
– Лучше, если бы это было вне камер. Поговорить, пошутить, посмеяться. А так более сдержанно реагируешь. Интереснее в закрытой обстановке, когда это чисто командное мероприятие.

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Источник — Трибуна

(15 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 01.10.2020 20:51
    -1
    Шахтар в "групі смерті" Чого варта 3 команда - "Інтер" ми всі бачили а 4 - Борусія М - найсильніша з 4 кошика. Але "Шахтар" - наш чемпіон, бажаю успіхів команді
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    zzg77
    online
      zzg77, 01.10.2020 20:26
    +2
    Шахтёру с соперниками повезло: как играть с Интером он знает, немцев он сделает одной левой (есть накопленный опыт), ну а Реал сейчас полудохлый, еле-еле плетётся по полю. Поэтому Шахтёр спокойно возьмет первое место в группе, да ещё с такими игроками (читайте Сабо).
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    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 01.10.2020 20:14
    +8
    Penal, 01.10.2020 20:08
    Ждём заявления заезженных патриотов о том, что группа по силам Динамо......
    Заметьте, про Динамо на ветке про Матвиенко первыми написали не они...
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    Penal
    online
      Penal, 01.10.2020 20:08
    -9
    Ждём заявления заезженных патриотов о том, что группа по силам Динамо......
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 01.10.2020 20:14
    +8
    Penal, 01.10.2020 20:08
    Ждём заявления заезженных патриотов о том, что группа по силам Динамо......
    Заметьте, про Динамо на ветке про Матвиенко первыми написали не они...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.10.2020 20:26
    +2
    Шахтёру с соперниками повезло: как играть с Интером он знает, немцев он сделает одной левой (есть накопленный опыт), ну а Реал сейчас полудохлый, еле-еле плетётся по полю. Поэтому Шахтёр спокойно возьмет первое место в группе, да ещё с такими игроками (читайте Сабо).
    Ссылка
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