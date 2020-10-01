Николай МАТВИЕНКО: «Шахтеру попалась одна из самых сложных групп»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах:

– Если говорить объективно, то одна из самых сложных групп попалась. Но тем интереснее играть с такими соперниками. С кем, если не с ними играть, учиться. Мы хотим эти матчи. Единственная проблема – мы не так много играем, как они, у них есть небольшое преимущество.

– Из четвертой корзины один из самых неприятных соперников – менхенгладбахская «Боруссия».

– Это жребий, что я могу сделать? Так получилось. Будем играть, смотреть. Надеюсь, мы еще покажем.

– Твои ожидания оправдались?

– Ничего не загадывал. Так, наугад написал, какая группа, ни в одну команду не попал.

– Тебе нравится выражение «группа смерти»?

– Слышал. Возможно. Посмотрим, как все будет развиваться.

– Как «Шахтер» будет готовиться к ЛЧ?

– Как обычно. Единственное отличие – матчи будут через три дня. Если в АПЛ привыкли к такому ритму, то для нас это проблемней. Но в команде много футболистов. Будет большая ротация, будут играть все.

– Отсутствие болельщиков – это минус?

– Да. Болельщики подталкивают, помогают нам, Даже если ты на полном стадионе играешь, где все против тебя, атмосфера лучше.

– Команда уже привыкла к НСК «Олимпийский»?

– Да. Мы довольно часто там играли, в том числе в этом сезоне несколько встреч было. Одна из проблем, которые нужно будет решить, в том, что «Динамо» и «Шахтер» играют на одном поле. Возможно, поле будет немножко подхрамывать. Надеюсь, что все хорошо сделают.

- Из-за пандемии было очень маленькое межсезонье. Как команда готовится к групповому этапу ЛЧ?

– Все клубы в таком положении. Надо подстраиваться.

– Как тебе наблюдать за жеребьевкой с командой?

– Лучше, если бы это было вне камер. Поговорить, пошутить, посмеяться. А так более сдержанно реагируешь. Интереснее в закрытой обстановке, когда это чисто командное мероприятие.